Willkommen zum Live-Ticker zum Regionalitätspreis 2022 der RegionalMedien Salzburg. Wer wird heuer die Preise abräumen? Welche Projekte werden ausgezeichnet? Diese Fragen werden in den nächsten Stunden geklärt! Seit live dabei mit unserem Live-Ticker direkt aus dem Kavalierhaus in Salzburg.

Die Pforten zum Marmorsaal sind geöffnet, die zahlreichen Besucher nehmen langsam Platz und so startet der RegionalMedien Salzburg Regionalitätspreis 2022 in sein Programm. Chefredakteurin Julia Hettegger begrüßt zusammen mit Geschäftsführer Michael Kretz die angereisten Gäste und Aktionspartner.

Den Start am heutigen Abend macht die Kategorie "Kunst/Kultur/Brauchtum". Den Preis übergibt Landeshauptmann-Stellvertreter Heinrich Schellhorn:



"Wir haben eine schwierige Zeit hinter uns, gerade in der Kultur, aber man spürt wieder einen großen Aufbrach. Es finden wieder Feste statt. Ich mache mir keine Sorgen, wir haben ein sehr gutes Kulturleben in Salzburg. Eigentlich spüren wir das überhaupt nicht. Wir haben noch geringere Besuchszahlen aber da liegen wir im Vergleich gut vorne."

"Die Galerie Scolarta – HBLW Saalfelden" holt sich den Preis in der ersten Kategorie des Abends.

Robert Kalss, Leiter der Galerie nimmt den Regionalitätspreis entgegen.

Der erste Award des Abends.

Robert Kalss: „Wir zusammen organisieren vier bis fünf Ausstellungen pro Jahr. Wir sind eine regionale Kulturinitiative wir präsentieren Künstler aus Pongau, Pinzgau und Kitzbühel und bieten Schülern die Möglichkeit vor großen Publikum zu präsentieren.

Als nächstes folgt "Gesundheit und Lebensqualität" übergeben von Landeshauptmann-Stellvertreter Christian Stöckl.

Karin und Markus Zuckerstätter nehmen den Preis für ihr Projekt "Freizeit- und Reiseangebote für Menschen mit Beeinträchtigung Verein Active - Freizeitbegleitung für Menschen mit Beeinträchtigung" entgegen.

Karin und Markus Zuckerstätter: „Jeder Mensch hat ein Recht auf eine schöne Freizeit aus diesem Grund haben wir den Verein Active gegründet. Reisebegleitung für junge Personen mit Handicap in Form von Tagesausflügen und Urlauben auch im Ausland."

Die nächste Kategorie heißt "Generationen & Zusammenleben". Landesrätin Andrea Klambauer sagt zur Integration älterer Menschen: „Für viele ältere Menschen Gewohnheit zuhause zu bringen. Es gibt viele Initiativen um auf die Senioren zuzugehen, das wir auf die Menschen zugehen. Es gilt natürlich auch für die Initiativen die heute eingereicht wurden, das wir die Menschen wieder zur Gemeinschaft motivieren."

Alois Doppler vom Projekt "Senioren helfen Senioren - ARGE bitt schea drum" nimmt den Preis in der Kategorie entgegen und erklärt: "Unser Projekt ist eigentlich einfach. Wir unterstützen älter werdenden die Unterstützung brauchen. In erste Linie das Menschen in ihren eigenen Wänden möglichst lange leben können. Vor allem handwerkliche Unterstützung und aufpassen das nichts passiert."

Next up: "Wirtschaft & Dienstleistungen" überreicht von Landeshauptmann Wilfried Haslauer: „Zunächst vielen Dank das es den Regionalitätspreis gibt, diese Marke schafft Bewusstsein. Regionalität für die Leser zu schaffen. Wir haben in den letzten fünfzig Jahren viele Krisen zu meistern gehabt. Danach ist es uns aber immer besser gegangen. Wir haben zwei schwierige Jahre hinter uns. Was ich sehe das die Unternehmen enorm in Nachhaltigkeit und Digitalisierung und der Arbeitswelt investieren. Die wissen wie das geht.“

Christian Göttlich, Geschäftsführer des Wirtschaftsvereins "Ein Gastein" darf sich über die Auszeichnung für sein Projekt "Gastein Morgen - Lebensraum und Arbeitswelt" freuen.

Christian Göttlich zusammen mit Manfred Schwaiger freut sich über über den Award und sagt zu seinem Projekt: „Wir sind der Wirtschaftsverein ein Gastein. Wir dürfen heute den tollen Preis in Empfang nehmen. Wir stemmen uns dem Fachkräftemangel entgegen und starten schon bei der Volksschule. Warum braucht man einen Schlosser oder Tischler? Und unsere Lehrlingsstrategie mit Ausbildungen für Fachkräfte von Morgen. Das wir die Lebensqualität so halten wie wir sie haben."

Kategorie 5 steht im Zeichen von "Tourismus & Gastronomie".

Leo Bauernberger überreicht den Preis an Manuela Bacher, Geschäftsführerin von Salzburger Seenland Tourismus. Leo Bauernberger erklärt angesichts der Teuerungen in jedem Bereich des täglichen Lebens: „Vielen Dank für die Einladung. Eine sehr gute Frage und ein guter Start in die Sommersaison. Vermittelt Optimismus und beweist das unser Land ein Tourismusland geblieben ist. Die Teuerungen werden an den Ausgaben und Planungen der Urlaube knabbern. Aber wir sehen auch Entwicklungen, die Gäste abhalten überhaupt wegzufliegen und im nahen Bereich zu bleiben. Wir machen uns diese Saison weniger Sorgen mit einem Portfolio das jedem etwas bieten kann."

Mit dem Projekt "Pilgerweg - Salzburger Seenland Tourismus GmbH und Verein Europäischer Pilgerweg VIA NOVA" sichert sie sich den Sieg in "Tourismus & Gastronomie".

Manuela Bacher übernimmt den Preis und sagt zu ihrem Projekt: „Herzlichen Dank. Mit dabei ist meine Kollegin Vera Altendorfer. Der Seelandpilgerweg ist entschleunigend und belebt unsere Saison. Zwei Frauen haben sich gefunden. Wir haben diesen Rundweg bestückt mit Audioguides. Gestärkt von der Station weggehen. Das ist unsere gemeinsame Idee gewesen.“

Kategorie 6 "Verkehr & Mobilität" wird übergeben vom zweiten Landtagspräsidenten Sebastian Huber.

Freuen darf sich.....

Wilhelm Prommegger.

Mit seinem Projekt "Benzin-Frei-Tage - Salzburger Verkehrsverbund GmbH" holt er sich den Regionalitätspreis 2022 in "Verkehr & Mobilität". Prommegger sagt zu seinem Projekt: „Herzlichen Dank für den Preis. Alles wird teuer nur die Öffis werden billiger. Seit das Klimaticket eingeführt wurde. Wir haben eines draufgesetzt, wir wollen das möglichst viele die Öffis eingesetzt und die benzinfreie Tage eingeführt, wir haben seit April über 200 zusätzliche Gäste und das der Jahreskartenkauf gestiegen ist. Wir haben noch viele weitere Ideen die Bevölkerung für die Öffis zu animieren und danken für die Unterstützung der Politik."

Es folgt ein Interview mit Künstler Martin Rehrl.

Martin Rehrl erklärt zu seiner Statue, die im Waldbad Anif versenkt werden sollte: "Zuerst danke an die Regionalmedien. Zum technischen die Skulptur besthet aus Stahlstäben. Der Schleier soll das Wasser darstellen. Ja die Arbeit darf man gar nicht mitrechnen. Das Gefühl die Freiheit unter Wasser zu sein. Dieses Gefühl soll die Skulptur darstellen. Damit man die Skulptur sehen kann muss man ins Wasser gehen. Am 14 Juli wird die Vernissage stattfinden. Ich will eher ein Kunstfestival machen. Wird eine große Veranstaltung sein. Die Spende hat mit der Ausstellung zu tun. Die Lebenseinstellung das jeder Mensch der hier sitzt finanziell ein Jahr zur Verfügung stellt."

Und es geht schon wieder weiter mit Kategorie 7 "Land- & Forstwirtschaft".

Landesrat Josef Schwaiger sagt zum Thema: „Ich bin keiner der mit Naturschutz auf Dauerkonfronation geht. Aber momentan werden Dinge gefordert, die vielen Bauern in diesem Land die Freude nehmen. Da will ich gar nicht vom Land sprechen. Jetzt haben wir eine Situation die mich sehr bedenklich macht. Es arbeiten derzeit drei Architekten in Europa die überhaupt nicht aufeinander abgestimmt sind. Das ist Energieautomie und Ernährung. Das wird eine große Aufgabe für uns alle. Ein Appell denken wir die Dinge vernetzt und gemeinsam fertig.

Landesrat Schwaiger gratuliert Josef Quehenberger zum Sieg in der Kategorie 7. Für das Projekt "Ökologischer Dünger aus 100 Prozent Schafwolle" erntet Quehenberger den Regionalitätspreis.

Josef Quehenberger freut sich über den Preis und sagt zu seinem Projekt: „ Ja vielen Dank für die Auszeichnung. Ich habe 2009 auf die Alm geschrieben aus der Liebe zur Heimat. Landwirtschaft ist traditionell, da greifen die eigenen Wurzeln tief in die Erde. Leider hat sich die Mode stark verändert, die Wolle wird nicht mehr im herkömmlichen Umfang benötigt. Deswegen verwenden wir unsere Biowolle aus Dünger, funktioniert ausgezeichnet."

Landtagspräsidentin Daniela Gutschi und die Kategorie 8 "Bildung & Forschung" führen den Abend fort.

Und den Regionalitätspreis 2022 in der achten Kategorie mit nach Hause nehmen darf....

Gabi Wagner für ihr Projekt "Salzburg Begreifen – gastein3GmbH"

Gabi Wagner und die dazugehörigen Projektleiterinnen sagen: "Herzlichen Dank, Kollegin aus der VS Bad Gastein. Eine vier Mal vier Meter große Bodenkarte, eine 3D Landschaft, wir zeigen Zusammenhänge, Verkehr, Beruf. Wer diese Bereiche zusammensetzen kann versteht was Wirtschaft heißt. Kinder lernen das Geld verdienen und einkaufen zusammenhängen. Wir bauen mit Salzburg begreifen die kürzeste Verbindung zwischen Herz und Kopf."

Als nächstes folgt Kategorie 9 "Energie & Umweltschutz" übergeben von Leonhard Schitter: "Die Energie muss nachhaltig und klimaneutral sein. Für die nächsten Generationen. In diesen Tagen hat die Problematik der Nachhaltigkeit noch mehr an Bedeutung gewonnen."

Martin Lublasser wird für sein Projekt "Anywhere Solar - Die Zukunft der dualen Flächennutzung" ausgezeichnet. Lublasser sagt zu seinem Projekt: „Wir haben vor zwei Jahren beschlossen uns für die Energiewende einzusetzen. Wir haben uns darauf spezialisiert besetzte Flächen doppelt zu nutzen. Das ist unsere Mission."

"Grenzüberschreitende Initiativen" heißt die nächste Kategorie.

Euregio Präsident Norbert Meindl und Landeshauptmann Wilfried Haslauer übergeben den Preis gemeinsam und betonen: Norber Meindl: „Wir leiden wenn die Grenzen zu sind. Aber viel Aufgaben und Probleme kann man nur gemeinsam lösen."

Wilfried Haslauer führt fort: Es geht darum die regionalen Umstände zu berücksichtigen. Der kleine Austausch auch bei der Polizei funktioniert gut."

Ernst Novak und sein Projekt "Startup Camp „Alpine Connects“ - Startup Salzburg (Service Point: Inoovation Salzburg GmbH)" freuen sich über die Auszeichnung