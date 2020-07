ST. JOHANN. Das Veranstaltungsteam der kultur:plattform in St. Johann ist in Feierlaune.

Die Plattform für Zeitgenössische Kunst und Kultur gibt es seit nunmehr 15 Jahren. Ihre Gründung geht auf einen für das Kleinstadtleben wegweisenden Gemeinderatsbeschluss im Jahr 2005 zurück. Die für das Frühjahr angesetzte Jubiläumsfeier mit tollem und abwechslungsreichem Programm musste zwar in den Herbst verschoben werden. Virtuell feiert das Team aber schon jetzt etwas vor und zeigt in einer aktuellen Videoproduktion Ausschnitte aus Gesprächen mit für das Projekt wichtigen Wegbereiter, Gründungsmitgliedern, Regionalpolitikern und Freundinnen und Freunden des Kulturvereins. Das virtuelle Fest wurde in völliger Eigenproduktion und mit privatem Equipment realisiert, es wurde bewusst darauf verzichtet eine professionelle Firma miteinzubeziehen. An der virtuellen Feier kann auf dem Youtube-Kanal der kultur:plattform teilgenommen werden.