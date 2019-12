BAD GASTEIN (red). Am 25.12.2019 gegen 14.00 Uhr löste sich in Bad Gastein oberhalb der Badbergstraße eine Mure. Der gleiche Hang kam bereits am 17.11.2019 ins Rutschen und riss damals zwei Einfamilienhäuser mit.

Die aktuelle Mure war laut Auskunft des Bürgermeisters, welcher diese Erkenntnisse im Zuge der geologischen Erkundungen anlässlich des Vorfalles vom November 2019 erlangte, vorhersehbar und entstanden auf Grund Nachrückens losen Materials, verursacht durch Schneeschmelze und Regenfall.

Es kam weder zu Personen- noch Sachschaden. Auf Grund von Schlamm und Steinen, welche derzeit ununterbrochen auf die Straße gespült werden, ist die Badbergstraße zwischen Hausnummer 40 (südliche Sperre) und 54 (nördliche Sperre) bis auf unbestimmte Zeit gesperrt.