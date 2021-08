Das Tiroler Unternehmen Hofbauer Music entwickelt volkstümliche Entspannungsmusik.

Musik hält bekanntlich Herz und Seele zusammen. Sie ist oftmals der Schlüssel in die Herzen der Menschen.

Gerade in sehr turbulenten Zeiten ist es wichtig einmal in sich zu kehren und zur Ruhe zu kommen. Musik kann hierbei eine wichtige Essenz bilden.

Das Projekt Musik für Herz und Seele ist ein musikalischer Hochgenuss in verschiedener Instrumentierung und stammt aus der Ideenwerkstatt Rauch-Hofbauer.

Für alle Freunde der Blasmusik komponierte der Tiroler Blasmusikant und Komponist der „Böhmischen Liebe“ Mathias Rauch sein Herzensprojekt „Blasmusik für Herz und Seele“.

Freunde der Volksmusik dürfen sich auf das NEUE Projekt „Volksmusik für Herz und Seele“ freuen. Dieses wurde vom Wilden Kaiser Musikanten Fritz Koch aus Kitzbühel und dem Pongauer Volksmusikanten, Komponisten und Musiklehrer Dominik Meißnitzer aus Werfenweng eingespielt.

Fritz Koch und Dominik Meißnitzer steuern dabei je sieben Titel bei, die durch Harmonie und Natürlichkeit überzeugen – Entspannung für Körper und Geist.

Beide Produkte sind als musikalisches Dokument in der DELUXE Ausführung (CD+DVD) mit malerischen Landschaftsaufnahmen, oder auch als CD erhältlich.

Bestellungen: www.daxn.at

Bestellungen: