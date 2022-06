Mit einer Reihe an Ausflügen und Aktivitäten meldet sich der Kneippbund St. Johann aus der Corona-Pause zurück. Walter Kirchweger gibt Einblicke in das Leben im Verein der Bezirkshaupstadt.



ST. JOHANN. "Erste Kneipp-Aktivitäten gab es in St. Johann schon in den 1950er Jahren", weiß Walter Kirchweger von der Kneippbund Ortsgruppe St. Johann. Der Verein, wie er heute existiert, hat sich in den 1970ern etabliert und ist im österreichischen Kneippbund Mitglied als Ortsgruppe St. Johann.

Foto: Kneippbund Ortsgruppe St. Johann

hochgeladen von Peter Weiss

Für jeden etwas dabei



"In unseren Aktivitäten sind die fünf Kneipp’schen Grundsätze oder Kneippsäulen – Bewegung, Ernährung, Heilkräuter, Lebensordnung, Wasser – verpackt. Natürlich nehmen wir dabei Bedacht auf das Machbare hinsichtlich jeweiliger Situation und körperlicher Verfassung eines Mitgliedes – jeder so gut er kann, soweit es Körper und Gesundheit zulassen und vor allem nach Lust und Laune. Denn es gilt auch hier: was man mit Freude macht bringt deutlich mehr Zufriedenheit und Erfolg", erklärt Kirchweger. "Unsere Mitglieder profitieren durch die Teilnahme an den vielfältigen Programmen des österreichischen Kneipp-aktiv-Clubs, das Gesundheitsmagazin ‘Kneipp bewegt‘, Ermäßigungen bei Partnerbetrieben, fünf Prozent Rabatt auf Produkte des Kneipp-Service Shops und die Gemeinschaft gleichgesinnter als Basis einer Freundschaft auch außerhalb des Clublebens", weiß Walter Kirchweger vom Kneippbundes St. Johann.

Foto: Kneippbund Ortsgruppe St. Johann

hochgeladen von Peter Weiss

Neuer Elan



"Nach deutlicher Dämpfung der Aktivitäten durch die beiden Corona-Jahre sind wir heuer mit neuem Schwung bei der Arbeit, wie auch das Programm zeigt. Dazu ist die Ausweitung von Wandern und Ausflügen auch auf weiter entferntere Ziele angedacht, wie auch eine Erweiterung der Freizeitaktivitäten z. B. mit Kegeln. Auch Gymnastikkurse, Yoga und Fitnessturnen schweben uns vor, als Hürde dafür besteht die Schwierigkeit, einen Turnsaal und passende Coaches zu finden, die die Gruppe regelmäßig betreuen können. "Wer uns beitritt findet neben schönen Veranstaltungen und Freizeitaktivitäten vor allem eine Gemeinschaft, in der er sich wohlfühlen kann und Freunde finden kann", verspricht Kirchweger abschließend.

