Mehr Freiraum für die Kindergartenkinder im St. Veit. Mit einem fröhlichem Festakt und bunten Luftballonen feierte St. Veit seinen neuen Kindergarten.

ST. VEIT (ae). Zur angekündigten Eröffnungsfeier des neuen Kindergartens rückte man in St. Veit samt Vereinen aus. Am Marktplatz ertönte die Festfanfare. Kindergartenkinder versammelten sich mit Eltern und Verwandten und bunten Luftballonen in der Hand.



Investiert für die Kinder

Dort, wo auf den Tag genau, am 30. August 1951, einst das Altenheim eröffnet wurde, zieht nun 69 Jahre später mit den Kindergartenkindern die jüngste Generation der Gemeinde in das neu umgebaute und adaptierte Haus am Marktplatz ein. Die Gemeinde wachse mit ihren Familien, so Bürgermeister Manfred Brugger. Für das neue Kindergartenjahr wurde der Platz zu eng. Es wurden 170.000 Euro in die Hand genommen, um den Kindern rasch entsprechenden Platz bieten zu können.

Kinder haben "großen Reim"

Auch die Landesregierung ließ die St. Veiter Kinder mit ihrer Unterstützung nicht im Regen stehen, erklärte LAbg. Hans Scharfetter. Mit einem Loblied, das eigens für die Eröffnung geschrieben wurde, dankten die Kindergartenkinder und sangen darin vom „großen Reim“, den sie in ihrer Heimatgemeinde haben, weil dort das Wohlergehen der kleinen Einwohner groß geschrieben wird. 23 Pädagoginnen werden die Kinder betreuen. Da die bisherige Kindergartenleiterin Viktoria Hönegger aus privaten Gründen St. Veit verlässt, wurden die Führungsfäden an Desiree Hacksteiner übergeben.

Viel mehr Platzangebot

Der neue Kindergarten bietet viel Freiraum in zwei Gruppenräumen, einem Bewegungsraum, Toiletten mit bunten Lichtern und einem großen Spielgarten. Selbst der Gang ist zur Spielzone erklärt und kann mit Bobby Cars befahren werden. All das können die Kinder am 14. September einweihen. Die Luftballone ließen die Kinder als Symbol für ihre neue Freiheit in den nun größeren Räumlichkeiten im Kindergarten steigen.