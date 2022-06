Zu einem tragischen Unfall kam es am Marktplatz in St. Veit, bei dem ein Pensionist sein Leben verlor.

ST. VEIT. Am Dienstag gegen Mittag wurde auf dem Markplatz in St. Veit im Pongau ein 80-jähriger Fußgänger von einem rückwärtsfahrenden Lastkraftwagen niedergestoßen und überrollt – heißt es in der Meldung der Landespolizeidirektion.

Trotz sofort eingeleiteter medizinischer Intensivmaßnahmen durch eine Notärztin vor Ort, soll nur noch der Tod des Pensionisten festgestellt worden sein.

Lenker bei der Staatsanwaltschaft Salzburg angezeigt

Der 24-jährige Lenker des Lastkraftwagens wird nach Abschluss der polizeilichen Erhebungen der Staatsanwaltschaft Salzburg angezeigt, ein durchgeführt Alkomattest verlief negativ.

