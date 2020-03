Seit über einem Jahrzehnt räumen die Salzburger unter dem Motto "Sauberes Salzburg" in und um unsere Wälder auf.



SALZBURG. An die 6.000 freiwilligen Helfer sind jährlich bei der Aufräumaktion des Landes dabei. Mit der Schneeschmelze kommen nicht nur unsere Wiesen wieder hervor sondern auch allerhand Weggeworfenes. „Ich lade alle Gemeinden, Schulen und Vereine ein, wieder bei der Aktion 'Sauberes Salzburg' mitzumachen“, kommt von Umweltreferent Landeshauptmann-Stellvertreter Heinrich Schellhorn.

Hilfe von Umweltberatern



Rund 50 Gemeinden machen im Schnitt mit und sammeln das auf, was andere „verloren“ haben. Um bei „Sauberes Salzburg“ mitzumachen, wenden sich Schulen oder Vereine an die Abfall- und Umweltberater in den Gemeinden. Den Gruppen werden dann die Sammel-Materialen wie Säcke und Handschuhe zur Verfügung gestellt. Diese Aktion wird von der Initiative „Reinwerfen statt Wegwerfen“ sowie von der Salzburger Abfallbeseitigung GmbH (SAB), der ZEMKA (Zentrale Müllklärschlammverwertungsanlagen GmbH) und vom Land Salzburg unterstützt.

Pongauer Ansprechpartner



Im Pongau können sich Vereine und Schulen an folgende Ansprechpartner wenden:

Bischofshofen:

Helmuth Schuster

Rathausplatz 1; 5500 Bischofshofen

Tel: 06462/2801-44; schuster@bischofshofen.at

St. Johann:

Karin Schönegger

Marktgemeindeamt St. Johann; Hauptstr. 18; 5600 St. Johann

Tel: 06412/8001-31; umwelt@stjohannimpongau.at

Restlicher Pongau:

Reinhard Radacher; Abfall-Wirtschafts-Verband-Pongau

Oberuntersberg 41; 5620 Schwarzach

Tel: 06415/7398