Kindergartenpädagogik: ein Beruf mit Zukunft. "Für die Kleinsten da zu sein ist anspruchsvoll, aber auch erfüllend."



PONGAU. Auch in der Kinderbetreuung wird es zusehends schwerer qualifiziertes Fachpersonal zu bekommen. Der Mangel an Arbeitskräften schlägt sich laut Direktorin Angelika Werner von der Bildungsanstalt für Elementarpädagogik (BAfEP) in Bischofshofen auch österreichweit negativ in der Qualität der Kinderbetreuung nieder. "Nicht zuletzt die Corona-Pandemie hat gezeigt, welch hohen Stellenwert der Kindergarten als elementare Bildungseinrichtung für null bis sechs-Jährige einnimmt", betont Werner.

Chancen für alle



Um dem Fachkräftemangel in der Kinderbetreuung entgegenzuwirken bietet die BAfEP in Bischofshofen ab Herbst wieder unterschiedliche Ausbildungswege für Jugendliche und Erwachsene – eine fünf-jährige Ausbildung mit Matura und einer Befähigung zur Gruppenführung, eine drei-jährige Ausbildung zur pädagogischen Assistenz sowie das drei-jährige Kolleg für Erwachsene. Hier bietet die Schule eine berufsbegleitende Ausbildung, die ebenfalls zur Gruppenführung befähigt. "Zukünftige Kindergartenpädagogen sowie pädagogische Assistenten entscheiden sich für einen sinnstiftenden Beruf mit hervorragenden Anstellungsaussichten", so der Tenor von Seiten der Schule.

Hohe Anforderungen



Was früher salopp die „Tante“ war, ist heute eine top-ausgebildete Fachkraft. Das Berufsprofil hat sich in den vergangenen Jahren massiv verändert – auch durch Einführung eines BildungsRahmenPlans. Kindergartenpädagoginnen und -pädagogen werden zu den ‘Besten für die Kleinsten‘ ausgebildet und haben nicht nur einen Erziehungs-, sondern auch einen Bildungsauftrag in unterschiedlichen Bereichen. "Deshalb ist es auch unumgänglich, dass Interessierte für den Erwachsenenlehrgang über gewisse schulische Vorerfahrungen verfügen. Im Berufsförderungsinstitut (BFI) Pongau wird ab Februar ein einsemestriger Kompakt-Lehrgang für Interessierte ohne Matura angeboten, in dem die Studienberechtigung für das Kolleg erlangt werden kann. "Die Eignungsprüfungen für alle Ausbildungsformen werden über die Einreichung eines Portfolios sowie einen rund einstündigen Check-up in der Schule abgewickelt", informiert Christine Hafner als Sekretärin der Schule.

Fordernd und bereichernd



Pädagoginnen und Pädagogen sind schon lange nicht mehr „nur“ für die Betreuung von Kindern berufstätiger Eltern zuständig. Sie unterstützen die Kleinen etwa bei ihrer sprachlichen Entwicklung und agieren selbst als Sprachvorbild, sie lehren einen kooperativen Umgang miteinander und wie man Konflikte bewältigen kann. Die Fachkräfte beobachten ihre Schützlinge stets und halten Entwicklungen fest, sind in regem Austausch mit den Eltern und bereiten die Kinder bestens auf die Schule vor. Inhalte wie Gestalten, Singen und Musizieren kommen auch nicht zu kurz und werden in allen Ausbildungsformen vermittelt. „Kindergartenpädagoginnen und -pädagogen stellen einen wesentlichen Grundpfeiler der Gesellschaft dar und verdienen Anerkennung für ihre wertvolle Arbeit“, ist man in der BAfEP überzeugt. „Die Arbeit mit Kindern ist herausfordernd, aber auch eine sehr schöne und bereichernde Aufgabe“, schließt Direktorin Angelika Werner.

