Ski- und Weingenuss sowie die Lady-Skiwoche machen das Großarltal im März zum Winter-Hot-Spot.



GROSSARL. Das Großarltal lädt ab Mitte März zu Sonnenskilauf und einzigartigen Events im Rahmen der Ski- & Weingenusswoche und der legendären Lady-Skiwoche. Mit etwas Glück gewinnen Sie dabei einen Audi A1 im Wert von rund 23.000 Euro.

Ski- & Weingenusswoche

Programmpunkte der Ski- & Weingenusswoche von 14. bis 21. März 2020 sind das Gondeldinner, die Wein-Roas und der Höchste Bauernmarkt der Alpen in Ski amadé. Höhepunkt der Woche ist das „Big-Bottle-Buddeln“ am Freitag, 20. März. Wer dabei eine der zwanzig im Schnee vergrabenen Weinkisten findet, dem ist ein wertvoller Preis gewiss. Hauptpreis: Ein nagelneuer Audi A1 Sportback. Die Siegerehrung findet im Rahmen der Wein- & Genussgala statt. Dabei gibt es in Zusammenarbeit mit der GenussRegion Großarltaler Bergbauernkäse und der Lehrlingsakademie Großarltal herrliche regionale Gerichte und edle österreichische Weine aus der Großweinflasche zu verkosten.

Lady-Skiwoche



Die legendäre Lady-Skiwoche genießt im Großarltal bereits Kultstatus und findet heuer von 21. bis 28. März statt. Als Stargäste locken am Samstag, dem 21. März die Sumpfkröten, am 25. März wird die Spider Murphy Gang mit ihren Hits „Skandal im Sperrbezirk“ oder „Schickeria“ den Wintersportlerinnen einheizen. Bei der "Nacht in Tracht" am 27. März geben sich Melissa Naschenweng und Die jungen Zillertaler die Ehre. Als Draufgabe gibt es am Samstag, 28. März 2020, das legendäre Winter Fusion DJ-Clubbing mit den DJs Marco Wagner, DJ Selecta, Luke & Joso.

Mehr Informationen gibt es beim Tourismusverband Großarltal unter Tel. 06414/281 oder

