Was mit zwei Holzbrettern begann, entwickelte sich bis zum Weltsport: das Ski fahren. Alles darüber zeigt euch Richard Deutinger im Hoagascht und ist zu Besuch im Landesskimuseum in Werfenweng.

WERFENWENG. Richard Deutinger nimmt seine Zuseher am Sonntag, 30. Jänner im Hoagascht mit auch eine „Spurensuche auf zwoa Brettln“. Die Sendung beginnt um 19:45 Uhr und ist bei Servus Tv zu sehen.

Die Geschichte

Salzburgs Skipioniere haben den Sport grundlegend mitbegründet und einen Wandel geschaffen, der den Alpenraum bis heute prägt. Richard Deutinger begibt sich auf eine Spurensuche der besonderen Art und ist im Salzburger FIS Landesskimuseum in Werfenweng zu Gast.