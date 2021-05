Schräge Blicke von Bekannten und Freunden, Kopfkratzen bei allen Beteiligten und vor allem der Gedanke: "Habe ich etwas falsch gemacht?" nachdem der Besuch das stille Örtchen verlässt und dir komische Blicke zuwirft. Heute ist es soweit und wir stellen die Streitfrage Nummer 1 in jedem Haushalt: Wie hängt man denn nur diese Klopapierrolle auf?

PONGAU. Wir sind uns sicher, niemand hat hier die richtige Antwort. Wir wollen heute nämlich wissen, wie bei dir zuhause die Klopapierrolle auf der Halterung aufgehängt wird. Stimme ab, wir sind schon sehr gespannt auf das Ergebnis.

Wie hängst du die Klopapierrolle auf?

Deine Meinung ist uns wichtig! Mehr Abstimmungen, auch aus anderen Bezirken findest du HIER.

