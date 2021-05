Die Asfinag informiert über eine nächtliche Totalsperre der A 10 Tauernautobahn in der Nacht vom 29. auf den 30. Mai.

PONGAU. Zur Totalsperre kommt es auf der Tauernautobahn in der Nacht von Samstag auf Sonntag: Beim Reittunnel in Hüttau, der aktuell saniert wird, muss die neu eingebaute Sicherheitstechnik getestet werden. Die Sperre beginnt am Samstag, 29. Mai um 20 Uhr und endet am Sonntag, 30. Mai um 6 Uhr. Sie gilt in beiden Fahrtrichtungen.

Umleitung über das Fritztal



Die Verbindung zwischen dem Ennspongau und dem Salzachpongau ist somit in dieser Zeit nur über das Landesstraßennetz gegeben: Die Umleitung erfolgt durch das Fritztal über die B 99 (Katschbergstraße), alternativ ist die Route über Wagrain auf der B 163 (Wagrainer Straße) befahrbar. Der Verkehr wird im nächtlichen Zeitfenster zwischen dem Knoten Pongau und der Raststation Eben abgeleitet. Laut Asfinag ist auch eine Umleitung für den Zubringer Bischofshofen vorgesehen, die Ausweichstrecke ist vor Ort beschildert.

