"Weihnachtsfeier online", "Ich lade dich ein zur Videokonferenz", "das besprechen wir dann online" sind wohl Aussagen, die wir Alle die letzten zwei Jahre des öfteren gehört haben. Heute interessiert uns, wie sehr du sie hasst – die, zur Normalität gewordenen – Videokonferenzen.

PONGAU. Videokonferenz, Jourfix oder einfach nur Onlinebesprechung, jeder hat wohl seine eigene Bezeichnung für das neue Hobby aller Chefs. Die Vorteile einer Online-Konferenz wollen wir natürlich nicht kleinreden, es ist super, sich online treffen und austauschen zu können. Von 1 (sehr wenig) bis 10 (sehr viel) wollen wir heute wissen, ob und wie sehr dich Videokonferenzen nerven.

Videokonferezen nerven mich

