Beim Brand auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Hüttau konnte ein Familienvater seine Angehörigen aus dem brennenden Haus befreien.

HÜTTAU. Zum Retter avancierte ein Familienvater am Montagabend (25. Mai), als ein 450 Jahre altes Bauernhaus in Hüttau in Flammen stand. Wie die Polizei per Aussendung berichtet, konnte der Mann sechs Familienangehörige aufwecken und hinausbringen, ehe er bemerkte, dass seine 23-jährige Tochter fehlte. Daraufhin rannte er zurück ins brennende Gebäude und trug seine Tochter, die bereits bewusstlos geworden war, ins Freie.

77 Feuerwehrleute im Einsatz



Nach der Erstversorgung wurde die Tochter verletzt und mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in das Kardinal Schwarzenberg Klinikum nach Schwarzach gebracht. Die anderen Bewohner blieben bei dem Brandunglück unverletzt. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren aus Hüttau, Eben und Bischofshofen mit insgesamt 77 Einsatzkräften. Sie mussten eine mehrere hundert Meter lange Löschleitung und eine Relaispumpe aufbauen, um den Brand zu bekämpfen. Ein Atemschutztrupp kam ebenfalls zum Einsatz.

Im Einsatz standen 77 Feuewehrleute von drei Feuerwehren.

Foto: Feuerwehr Bischofshofen

hochgeladen von Alexander Holzmann

Brandursache wird erforscht



Wie die Feuerwehr Bischofshofen berichtet, konnte sich der Brand dank beherzter Löschmaßnahmen der Eigentümer und durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr Hüttau nicht weiter ausbreiten und beschränkte sich auf ein Stockwerk. Die Polizei hat einen Brandermittler eingesetzt, um die Ursache des Feuerausbruchs im obersten Stockwerk des Bauernhauses zu erforschen.

