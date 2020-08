Die Zwillinge Moritz und Felix Wirth aus St. Johann sind zwei einhalb Jahre alt und zwei fröhliche Pongauer Buben. Doch das ist nicht selbstverständlich, denn Moritz erlitt bei der Geburt eine schwere Gehirnblutung und wird immer auf die Hilfe anderer angewiesen sein.



ST. JOHANN. "Unser Sohn Moritz ist einer von Zwillingen und hat bei der Geburt eine schwere Gehirnblutung erlitten, wir sind unendlich glücklich, dass er es überlebt hat und es ihm eigentlich den Umständen entsprechend jetzt gut geht", sagt Melanie Wirth aus St. Johann. Denn die erste Zeit seines Lebens war für Moritz sehr schwer. Monatelang verbrachte die Familie auf der Intensivstation und Moritz wurde zwei bis dreimal täglich punktiert um das Hirnwasser zu verringern. Leider hat ihm darüberhinaus ein Keim auf der Intensivstation Probleme bereitet. Nach zwei Operationen läuft das Hirnwasser nun über einen Shunt (Kurzschlussverbindung mit Flüssigkeitsübertritt zwischen normalerweise getrennten Gefäßen oder Hohlräumen) in seinen Bauchraum ab. Darüber hinaus leidet der Junge an Epilepsie und muss zweimal täglich Medikamente nehmen. Moritz kann noch nicht sitzen gehen oder selbstständig essen.

Teure Barrierefreiheit



"Der schwache Muskeltonus lässt es leider noch nicht zu. Im Winter werden wir auf eine Spezial Reha fahren. Er kann sich alleine umdrehen und das bereitet ihm schon eine große Freude. Wenn Moritz herzhaft lacht, dann geht die Sonne auf", erklärt Melanie Wirth. Auch wenn die Situation manchmal nicht leicht sei, würde die Familie viel von Moritz lernen, vor allem Geduld. "Es ist schön, dass wir unser besonderes Leben mit Moritz erleben dürfen", sagt seine Mutter. Die Familie schafft für Moritz mit Therapien und einem barrierfreien Heim ein bestmögliches Umfeld, doch leider sind diese Maßnahmen auch immer mit hohen Kosten verbunden. "Auch die Besorgung der Hilfsmittel bei Behörden ist oftmals leider nicht leicht, da die Therapiegeräte wie auch die Hilfsmittel selbst enorm teuer sind, und die Sinnhaftigkeit dieser Mittel manchmal in Frage gestellt werden, obwohl man als Mutter oder Vater die Bedürfnisse und Fähigkeiten seines Kindes am besten kennt", kommt von seinen Eltern

Ein Lift für Moritz



Seit kurzem hat Moritz ein Geh -Leihgerät zu Hause, wobei er schon kleine Gehfortschritte macht und auch sehr stolz darüber ist. Dennoch ist ein Lift im Haus unumgänglich, die Wirths wohnen in einer Hanganlage und es uns ist nicht möglich die Stufen mit einem Rollstuhl anders zu bewältigen. Bereits jetzt wurde von der Haustüre aus sieben Meter in die Tiefe gegraben um einen unterirdischen Zugang zum Lift zu schaffen. Auch die Wohnräume müssen adaptiert und Rollstuhlgerecht umgebaut werden. Diese Maßnahmen erfordern eine große Investition, bei der man Familie Wirth Unterstützen kann. "Wir haben auf einer Internetseite „Go fund me“ unter dem Namen „Moritz Lift und barrierefreier Hausumbau“ schon eine Menge Unterstützung bekommen und würden uns freuen auch weiterhin finanzielle Hilfe zu erhalten", sagt Melanie Wirth.

"Man kann sich nur schwer vorstellen wie schwer einem der Alltag oft fällt, wenn man bei Zwillingen immer ein Kind tragen oder wo hinlegen muss. Es macht uns oft traurig, aber wir geben die Hoffnung nicht auf, dass Moritz irgendwann einmal sitzt oder gar ein paar Schritte mit Gehhilfe schaffen kann, auch wenn einem gesagt wird, dass er nie gehen wird können. Der Zwillingsbruder Felix ist gesund und wird Moritz durch seine quirlige Art noch eine Menge lernen können." – Melanie Wirth

Danke für geleistete Hilfe



Ein herzliches Dankeschön möchte Familie Wirth all jenen zukommen lassen, die sie bereits tatkräftig in jeder Hinsicht unterstützt haben. "So liebe Menschen, die uns zur Seite stehen, lassen bei uns nicht das Gefühl aufkommen, alleine zu sein. Vereine, Institutionen, Familien, Firmen, Privatpersonen uvm. haben sich zusammengetan um zu helfen", dankt die Familie. Hervorheben will sie die Firmen, die am Hausumbau beteiligt sind, insbesondere Gfrerer Bau Wagrain, aber auch Glas und Metall Weissofner, Firma Josko Georg Lanner, Elektro Schartner und Schwaiger Installationen helfen sehr. Die Kreditabteilung bei der RAIKA St.Johann hat uns auch sehr geholfen. "Es ist schön, dass es so viele Firmen mit Herz gibt. Am Anfang haben wir uns nicht getraut um Hilfe zu fragen, aber es wäre schön, wenn wenigstens ein Teil der Liftkosten an Spenden zusammenkommen würde. An alle die uns bis jetzt schon unterstützt haben, auch anonym, ein herzliches Dankeschön", dankt Familie Wirth

Auf "Go fund me" können Sie Moritz und seiner Familie helfen, den für ihn wichtigen Lift zu bekommen.