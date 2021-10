Gerade jetzt ist die richtige Zeit für Herbstentspannung in den österreichischen Alpen 🇦🇹. Mit dem Fahrrad? Zu Fuß? Es spielt wohl keine Rolle, das wohltuendste ist das schöne Wetter, es macht die ganze Zeit voller Spaß und man vergisst alles, und man klettert einfach hoch, klettert hoch bis man einfach eine wundervolle Aussicht hat 💪 ♥️✌️ also bitte, was sind wartest du?