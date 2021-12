Das Jahr 2021 dauert nur noch wenige Stunden. Zeit auf ein intensives und ereignisreiches Jahr für die Wasserrettung Bischofshofen zurückzublicken.

Das vergangene Jahr aber besonders der Sommer 2021 war für die Einsatzkräfte der Wasserrettung sehr fordernd. Zu Insgesamt 41 Einsätzen musste die Ortsstelle Bischofshofen im vergangenen Jahr ausrücken. Einige davon werden im folgenden Bericht aufgezählt.

Aufgrund der Coronapandemie begann das Jahr 2021 für die Mitglieder der Ortsstelle Bischofshofen sehr ruhig. Der für die Behörde durchzuführende Verkehrsdienst beim Finale der Vierschanzentournee fiel aufgrund des Geisterspringens erstmals seit der Geschichte der Ortsstelle aus. Bis Mai mussten nur einige Kleineinsätze geleistet werden. Darunter eine kurze Suchaktion an der Salzach im Ortsgebiet, eine Sachgüterbergung von der Eisfläche am Baggersee im Freizeitgelände sowie eine Alarmierung zur Unterstützung bei einem Verkehrsunfall in Altenmarkt, welcher von der örtlich zuständigen Ortsstelle Altenmarkt allein abgearbeitet wurde.

Am 25. Mai wurde die Ortsstelle zu einem Verkehrsunfall an die B99 zwischen Pöham und Hüttau alarmiert. Ein Betonmischer LKW kam in einer Kurve ins Schleudern und stürzte um. Das Fahrzeug ragte über die Straße hinaus und drohte in den Fritzbach zu stürzen. Der Lenker konnte von der Feuerwehr befreit werden und das Fahrzeug wurde gesichert. Es floss jedoch eine größere Menge Hydrauliköl in den darunterliegenden Bach. Umgehend wurden weitere Einsatzkräfte nachalarmiert und mehrere Kilometer flussabwärts eine Ölsperre von Feuerwehr und Wasserrettung kurz vor der Salzachmündung errichtet. Mit Booten wurde der Salzachabschnitt zwischen Fritzbachmündung und Kraftwerk Werfen kontrolliert. Der Einsatz dauerte mehrere Stunden.

Am 1. Juni rückte die Ortsstelle zu einer Suchaktion in einem Speichersee in Obertauern aus. Vor Ort konnte der Einsatz rasch beendet werden.

Im Bereich des Bischofshofener Freizeitgelände stürzte am 16. Juni kurz vor 20.00 Uhr ein Mann in die Salzach und trieb im Staubereich des Kraftwerk Kreuzbergmaut ab. Trotz des raschen Eintreffens der Mannschaft des ersten Wasserrettungsfahrzeuges, welches vier Minuten nach der Alarmierung vor Ort war, konnte der Mann nicht gerettet werden da dieser bereits in der Salzach untergegangen war. Es folgte ein großer Sucheinsatz mit allen Ortsstellen der Pongauer Wasserrettung, zahlreichen Feuerwehren und der Polizei samt Hubschrauber. Dieser Einsatz, welcher sich aufgrund des Wasserüberlauf beim Kraftwerk Kreuzbergmaut bis über das Gemeindegebiet von Werfen zog, musste aufgrund der Dunkelheit um 23.00 Uhr abgebrochen werden. An diesem Abend stand die Ortsstelle Bischofshofen mit allen Fahrzeugen und Booten sowie 22 Einsatzkräften im Einsatz. Bereits um 07.00 Uhr nahm eine Mannschaft der Ortsstelle mit dem Sonargerät des A-Bootes die Suchaktion im Staubereich wieder auf und erste Verdachtspunkte konnten mittels GPS markiert werden. Am Abend wurden die Suchmaßnahmen von den Ortsstellen St. Johann und Salzburg Stadt mit zwei Schleppsonarsystemen unterstützt. Nach kurzer aber intensiver Suche konnte das Sonarteam der OS Salzburg Stadt einen vielversprechenden Ortungspunkt geben, welcher mit einer Boje markiert wurde. Insgesamt vier Taucher unserer Ortsstelle (zwei Einsatztaucher, zwei Sicherungstaucher) bereitete sich im Anschluss auf einen schwierigen Einsatz vor. Aufgrund von Regenfällen an den Vortagen hatte die Salzach an diesen Tagen absolute Nullsicht und eine starke Strömung. Es gelang den Tauchern jedoch die leblose Person in sechs Metern Tiefe zu finden und zu bergen.

Am 20. Juni wurden Taucher und das A-Boot samt Mannschaft zur Unterstützung an den Wolfgangsee alarmiert. Ein Klippenspringer galt im See vermisst. Dieser konnte durch Taucher aus 60 Metern Tiefe nur noch tot geborgen werden.

Zwei Taucher unserer Ortsstelle, welche sich aufgrund eines Übungstauchganges im Seengebiet befanden, unterstützten am 22. Juni eine Suchaktion in Henndorf am Wallersee.

Der langwierigste Einsatz für die Salzburger Wasserrettung im vergangenen Jahr begann am 26. Juni kurz vor 16.00 Uhr. In Bruck an der Glocknerstraße wurden zwei Kinder beim Spielen an der Salzach von der Strömung erfasst und abgetrieben. Ein 7-jähriger Bub konnte von Augenzeugen in letzter Minute aus dem Fluss gerettet werden, sein 4-jähriger Bruder galt als vermisst. Innerhalb kürzester Zeit lief ein großer Sucheinsatz mit über 100 Einsatzkräften der Wasserrettung, Feuerwehr, Rotem Kreuz und Polizei an. Gegen Mitternacht wurde der Großeinsatz reduziert und in den Nachtstunden wurde mit Sonarbooten der Ortsstellen Schwarzach und Bischofshofen weitergesucht. Mit Tagesbeginn wurde der Einsatz wieder massiv erhöht und es kamen Wasserrettungskräfte des gesamten Bundeland Salzburg zum Einsatz. Mit Booten und Tauchern wurde der Salzachabschnitt von Bruck bis zum Kraftwerk Grieß intensiv abgesucht. Der Sucheinsatz musste jedoch erfolglos abgebrochen werden. Eine ganze Woche wurde immer wieder nach dem Kind gesucht. Taucher und Bootsmannschaften unserer Ortsstelle standen hier insgesamt fünf Tage im Einsatz. Nach einem Hochwasser konnte der Junge erst rund ein Monat später von der Wasserrettung St. Johann beim Kraftwerk Urreiting geborgen werden.

Die 380 KV Stromleitungsbaustelle forderte im Sommer und Herbst mehrmals den Einsatz der Wasserrettung Bischofshofen. Im Bereich Pass Lueg musste an mehreren Stellen die Salzach überquert werden. Hierzu wurden von Fließ- und Wildwasserrettern Seilzüge über die Salzach aufgebaut.

Am 09. Juli wurde von der Rettungsleitstelle ein Schreckensszenario alarmiert. In Kendlbruck im Lungau entgleiste eine Garnitur der Murtalbahn und ein vollbesetzter Triebwagen stürzte in die Mur. Zum Glück konnten sich alle Fahrgäste während der Anfahrt der Einsatzkräfte aus dem Zug befreien, so dass vor Ort nur noch Sachgüterbergungen durchgeführt werden mussten. Die Bergung des Triebwagens erfolgte erst im August. Auch hierfür unterstützten wir die örtlichen Einsatzkräfte mit Tauchern bei der Befestigung der Bergeketten.

Zwei Tage beschäftigte am 20. und 21. Juli ein vermisster Schwimmer im Goldeggersee die Einsatzkräfte der Wasserrettung im Pongau. Unsere Ortsstelle stand mit Tauchern und Booten im Einsatz. Personenrettungen und Einsätze nach Hochwasser sowie Verkehrsunfällen mussten von unserer Ortsstelle auch überörtlich abgearbeitet werden. Es wurde nach Hallein, Kuchl, Mittersill und St. Martin am Tennengebirge ausgerückt.

Eine massive Gewitterfront verwüstete am 16. August Teile des Pinzgaues und zog über Schwarzach St. Johann, Wagrain weiter in den Ennspongau. In Dienten wurde ein Reisebus durch eine Mure in den Dientbach gespült. Da anfangs nicht klar war wie viele Personen betroffen sind, wurde ein Großaufgebot an Einsatzkräften alarmiert, auch die OS Bischofshofen. Aufgrund der großen Wassermassen gestaltete sich bereits die Anfahrt zum Einsatzort schwierig. So wurde das Mannschaftstransportfahrzeug bereits in St. Johann vom Einsatz abgezogen und unterstützte die Ortsstelle dort bei zahlreichen Fahrzeugbergungen aus überfluteten Unterführungen. Als sich der Einsatz in Dienten zum Glück als glimpflicher als angenommen herausstellte, konnte auch das Technische Einsatzfahrzeug bei Lend die Anfahrt abbrechen. Noch auf der Rückfahrt wurde in St. Johann die überflutete B311 bis zum Eintreffen der Polizei abgesichert. Währenddessen wurde jedoch schon der nächste Einsatz alarmiert. Zwischen St. Johann und Wagrain gingen mehrere Muren ab. Ein Fahrzeug wurde in den Bach gespült. Vor Ort mussten insgesamt 70 Personen zwischen den Murenabgängen von den Einsatzkräften der Wasserrettung, Bergrettung und dem Roten Kreuz evakuiert werden, darunter auch zwei verletzte Personen. Der Einsatz konnte erst gegen 23.00 Uhr abgeschlossen werden.

Im Herbst wurden von der Ortsstelle noch einige kleinere Einsätze abgearbeitet. Darunter ein LKW-Unfall in Hüttau, bei welchem die Feuerwehr bei einer Personenrettung im Donnergraben unterstützt wurde.

Neben den zahlreichen Einsätzen kam auch der Ausbildungsbetrieb im vergangenen Jahr nicht zu kurz. Jeden zweiten Dienstag wird ein Übungsabend durchgeführt, wobei verschiedenste Szenarien beübt werden. Im Frühling als der Lockdown endete wurde ein Ausbildungstag mit Einsatzfahrerschulung und Erste-Hilfe Ausbildung abgehalten. Anfang Oktober konnte in Mühlbach am Hochkönig ein zweitägiges Ausbildungslager im Erholungsheim der Gemeindebediensteten am Mitterberg abgehalten werden. Hierbei wurde im Zentrum von Mühlbach am Hochkönig eine gemeinsame Einsatzübung mit der Feuerwehr und dem Roten Kreuz durchgeführt. Eine große Einsatzübung fand auch in Golling an der Salzach statt. Einen Rafting Unfall mit 30 beteiligten Personen am Ausgang der Salzachöfen galt es von den Einsatzkräften des Roten Kreuz, der Feuerwehr und der Wasserrettung abzuarbeiten. Seitens der ÖWR war hierbei der Alarmkreis Tennengau mit den Ortsstellen Hallein, Salzburg Stadt und Bischofshofen gefordert. Auf Landesverbandsebene konnten trotz zahlreicher pandemiebedingter Einschränkungen im Sommer mehrere Kurse angeboten werden. So konnten zwei Mitglieder unserer Ortsstelle den Schiffsführerkurs absolvieren. Erstmals wurde die Ausbildung zum ÖWR Seiltechniker angeboten. Für Einsätze im alpinen Gelände wie Schluchten und Wasserfällen eine wichtige Zusatzausbildung zum Fließwasserretterkurs. Drei Mitglieder unserer Ortsstelle absolvierten diese Ausbildung.

Unsere Jugendgruppe mit insgesamt 16 Kids ist die Zukunftsvorsorge für die Einsatzmannschaft. Zwei Mitglieder wurden nach Erreichen des Mindestalters von der Jugendgruppe in den aktiven Dienst übernommen. Von den Kids und ihren Betreuern werden jeden zweiten Dienstag ein Übungsabend abwechselnd zu dem der Einsatzmannschaft durchgeführt. Ein Ausbildungstag im Herbst rundetet das Programm ab. Leider fiel die Landesmeisterschaft im Rettungsschwimmen, bei welcher unsere Jugendgruppe immer stark vertreten ist, dieses Jahr zum zweiten Mal der Pandemie zum Opfer.

Einen Großteil der Verwaltungsarbeit im vergangenen Jahr prägten die Planungsarbeiten für den Austausch unseres mittlerweile 22 Jahre alten technischen Einsatzfahrzeuges. Fahrzeugbesichtigungen, Planungsgespräche, Finanzierungsgespräche und einiges mehr nahmen sehr viel Zeit in Anspruch. Im November konnte das Fahrzeug mit einigem Zeitverzug angeliefert und zur Aufbaufirma nach Oberalm überstellt werden. Wir hoffen das Einsatzfahrzeug 2022 zeitnah in den Dienst stellen zu können.

Insgesamt wurden von der Wasserrettung Bischofshofen, welche für den gesamten nördlichen Pongau und darüber hinaus im Einsatz steht, fast 6000 Stunden ehrenamtlich geleistet. Hierbei gehört der größte Dank den Mitgliedern für ihren Einsatz ausgesprochen. Gedankt sei auch den Familien für die Entbehrungen der Einsatzkräfte.

Bei unseren Unterstützern, Sponsoren und Gemeinden des Einsatzgebietes dürfen wir uns herzlich für die finanzielle Unterstützung bedanken. Ohne diesen Beitrag wäre eine moderne Einsatzorganisation nicht in diesem Umfang aufrecht zu erhalten. Vielen Dank.