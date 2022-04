Das jährliche Geocacher-Treffen am Gründonnerstag in St. Johann im Pongau wurde heuer erstmals und sehr erfolgreich durch Daniel Bürgler (27) aus St. Johann im Pongau organisiert. Einer alten Tradition folgend treffen sich weltweit jedes Jahr Geocacher an diesem Tag zum Döner-Essen, unabhängig von Herkunft, Beruf, Alter und der Sprache.

Was vereint alle Geocacher, von denen es mehr als 7 Mio. gibt? Der Drang hinaus in die Natur, die von Kindheit her bekannte Schatz- bzw. Schnitzelsuche, Sinn für Gemeinschaft, besondere Orte (oft lokale Geheimtipps) aufsuchen, Spannung bezüglich der Bedingungen vor Ort, die friedliche Anwendung modernster GPS-Technologie und die Freude, wenn man die meist unauffälligen wasserdichten Behälter mit einem darin befindlichen findet.

Es wurde auch diesmal sehr viel über eigene Erfahrungen, Missgeschicke, empfehlenswerte schöne Orte und Rätsellösungen gefachgesimpelt. Diesmal ging es auch um den Ukraine-Krieg und die schreckliche militärische Anwendung der hochmodernen GPS-Technologie. Die GPS-Satelliten wurden nicht für die Geocacher in den Weltraum transportiert, sondern werden neben dem militärischen Einsatz u.a. für Wissenschaft, in der Luft- und Seefahrt, im Auto und mit jedem Handy verwendet. Geocacher können dieses hightech Positionsbestimmungssystem besser verstehen und gezielt für die moderne Schnitzeljagd verwenden. Es wurde wieder neu erkannt, wie schön und friedlich wir es eigentlich gerade auch in den letzten Jahren in Österreich hatten. Passend zu Ostern kann auch über den eigenen Frieden mit Gott nachgedacht werden, den uns Jesu stellvertretendes Opfer am Kreuz für uns ermöglichen kann – die wichtigste Schatzsuche jedes Menschen.

Von den weltweit mehr als 3 Mio. Geocaches befinden sich 1,45 Mio. in Europa und 48 in der Antarktis. Von den 50.000 Geocaches in Österreich befinden sich um 16 km-Umkreis von St. Stohann im Pongau knappe 500 Geocaches, mehr als 100 davon wurden von Helmut Hardt-Stremayr (56) ausgelegt. Diese wurden bisher 45.000 Mal gefunden und mittels Logbucheintragung bestätigt.

Gerade für die Urlaubsdestinationen Pongau stellt das Geocaching eine optimale Freizeitbeschäftigung dar, wenn z. B. das Wetter einmal nicht zum Skifahren oder Baden einlädt. Dann können sich Familien ihren Körper und das Gehirn trainieren und ungestört Sehenswürdigkeiten anschauen - welche oft nicht einmal die Einheimischen kennen. Oder wer weiß noch, wo es in St. Johann einmal eine Sprungschanze gegeben hat?