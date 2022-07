Um 18:00 Uhr ertönte am Freitag das Ankündigungssignal des Salzburger Militärmusik-Trompeters. Danach meldete Oberstleutnant Josef Emberger die 181 angetretenen Rekruten an den Militärkommandanten von Salzburg, Brigadier Anton Waldner. Die Soldaten stammen vom Führungsunterstützungsbataillon 2 aus der Krobatin-Kaserne in Sankt Johann im Pongau und dem Radarbataillon aus der Schwarzenberg-Kaserne in Salzburg. Zur Angelobung waren auch zahlreiche Vereine und Abordnungen der Gemeinde Filzmoos erschienen.

Heer und Sicherheit

In seinen Grußworten sagte der Filzmooser Bürgermeister, Christian Mooslechner: "Wir sind stolz und freuen uns, dass nach 2011 wieder eine Angelobung von Rekruten in unserem Ort stattfindet. Mit der heutigen Angelobung feiern wir auch das Jubiläum des Filzmooser Kameradschaftsbundes. Die herausragende gesellschaftliche Bedeutung des Österreichischen Bundesheers für die militärische Landesverteidigung, den Grenzschutz, bei Auslandseinsätzen, wie auch beim Katastrophenschutz wird uns täglich vor Augen geführt. Die Gesellschaft ist es gewohnt dies als selbstverständlich hinzunehmen - nein, selbstverständlich ist es nicht. Viel zu selten wird dafür gebührend gedankt. Diesen Dank möchte ich im Namen der Gemeinde Filzmoos, des Filzmooser Kameradschaftsbundes und den Mitgliedern der Filzmooser Gemeindevertretung hiermit aussprechen."

Rekruten übernehmen Verantwortung

Brigadier Waldner bedankte sich in seiner Rede bei der Gemeinde Filzmoos für die Zusammenarbeit. Er dankte auch allen Besuchern, die durch ihre Anwesenheit die Soldaten auszeichneten und damit ein Bekenntnis zu Österreich und seinem Bundesheer ablegten. Waldner: "Mit dem Gelöbnis übernehmen die jungen Soldaten Verantwortung für Österreich und seine Bevölkerung. Der weitere Dienst wird für Sie eine herausfordernde, aber auch lehrreiche Zeit werden. Was Sie daraus machen, hängt zu einem Gutteil auch von Ihnen ab. Seien Sie sich durchaus bewusst: Ohne Sie kann das Bundesheer seine vielfältigen Aufträge nicht ausführen. Einen herzlichen Dank dafür! Es leben die anzugelobenden Rekruten."

Bundesheer als Partner

Landtagsabgeordneter Josef Schöchl lobte das Bundesheer als verlässlichen Partner für das Land Salzburg. Die Zusammenarbeit bewähre sich in den letzten Jahren bei Naturkatastrophen und Großveranstaltungen, so der Politiker. Er gratulierte allen anzugelobenden Soldaten zu ihrer Entscheidung zum Dienst mit der Waffe.

Höhepunkt Treuegelöbnis

Nach dem Höhepunkt der Angelobung - dem Sprechen des Treuegelöbnisses - gab es für die angelobten Rekruten noch einen "Ehrenschnalzer" von der "Schnalzergruppe Filzmoos". Die Salzburger Landeshymne beendete den offiziellen Festakt. Viele Gäste und Angehörige ließen sich die Angelobung vor der einzigartigen Kulisse in Filzmoos nicht entgehen, trotz starken Windes und heftiger Regenschauer.