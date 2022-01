Glitzerwelt

Am Freitag machte ich eine Schneeschuh Wanderung auf den Gerzkopf. Von Schattbachwinkel ging es bei strahlend blauem Himmel und Sonnenschein ca. 2,5 Std. hinauf. Es war wirklich ein Winterwonderland: unberührter Schnee, der so schön in der Sonne glitzerte, tolle Aussicht auf die Bischofsmütze und die anderen Berge in der Umgebung. Es war nur eine Spur von Tourengehern und Schneeschuh Wanderern gezogen. Beim Gipfelkreuz setzte ich mich in die warme Sonne und genoß meine Jause. Natürlich brachte ich auch die Wunschglocke zum Läuten. Der schöne Klang vollendete diesen traumhaften Wintertag.

Weitere Beiträge zu den Themen Wintergerzkopf