Dass "Gutes tun bereichert", haben die Schüler der Tourismusfachschule Bad Hofgastein schon beim Beladen unserer ersten Hilfsgütertransporte an die Ukrainische Grenze erkannt.

Sie haben sich dann an die Arbeit gemacht und in der Schule insgesamt EUR 1.200,-- gesammelt, die sie dem Rotary Club Gastein für Hilfsaktionen in der Ukraine zur Verfügung stellten.

Zusammen mit der Lehrerin Doris Höhenwarter wurde überlegt, wo die Verwendung aktuell am Sinnvollsten wäre. So wurde die Idee geboren, dass die Schüler die Möglichkeit haben sollen, die Hilfsgüter selbst zusammenzustellen und sich mit der Thematik der Nahrungsmittel direkt auseinanderzusetzen.

Der Betrag wurde von EUR 1.200,-- wurde vom Rotary Club Gastein mit Präsident Johannes Klammer und vom AGM Bad Hofgastein mit Geschäftsführer Rudolf Schwarzenbach, Rotary Zell am See, nochmals verdoppelt.

So konnten die Schüler Max Kaiser und Hans Promegger aus Großarl eine Hilfsgüterlieferung im Warenwert von EUR 3.600,-- zusammenstellen.

Die Kriterien Haltbarkeit, Verpackung, Nahrhaftigkeit, Möglichket der Zubereitung unter erschwerten Bedingungen galt es hier zu beachten.

Mehl, Zucker, Salz, Öl, Nudeln, Reis, Suppen, Gemüse, Dosensalat, Müsliriegel ... waren die wichtigsten Nahrungsmittel, die hier ausgesucht und auf Paletten verpackt wurden.

Nun kommen diese zum Rotary zum HUB OF HELP vom Rotary Distrikt 1920 nach Vöcklabruck, von wo aus 4 große Sammeltransporte vollbeladen mit Hilfsgütern diese Woche via Rotary Klub Košice und Rotary Klub Košice Classic in die Ukraine fahren.