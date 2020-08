Radrennen sind durch die Covid-Pandemie dünn gesäht. 70 Starter ließen sich den Gainfeld Classic daher nicht entgehen.

BISCHOFSHOFEN (ae). Sicherheitsmaßnahmen wurden groß geschrieben, Ansammlungen und direkte Kontakte bei der Siegerehrung vermieden. Die Stimmung beim Bergrennen in Bischofshofen wurde dadurch nicht getrübt. Anrainer und Fahrerbegleitungen säumten die Strecke am Gainfeld, feuerten an und applaudierten bei der Siegerehrung. Nicht auf Abstand gingen hingegen die Rennzeiten. 39 Hundertstel entschieden über den Tagessieg und fünf Starter ließen die Strecke unter elf Minuten hinter sich.

Die Schnellsten

Der Werfener Alexander Brandner-Egger (SC Bischofshofen) raste in Bestzeit von 10:07 ins Ziel und nahm die steilsten Passagen leichtfüßig im Wiegetritt. Die St. Veiterin Bernadette Klotz (Martini Speed Team) war die schnellste Dame bei einer Zeit von 11:27. Bürgermeister Hansjörg Obinger ging als erster, jedoch "außer Konkurrenz", ins Rennen und meisterte die Bergstrecke in 17:54.

Resümee

Veranstalter Peter Stankovic bedankte sich mit den Worten „Es motiviert, in Bischofshofen rundherum Unterstützung zu bekommen und ehrt mich, dass sogar ein Weg vom Burgenland nach Bischofshofen nicht zu weit war." Bürgermeister Obinger erklärte im Gegenzug bei der Siegerehrung: "Es ist ein schmaler Grat zwischen fahrlässig und durchführbar“ und schätzte die verantwortungsvolle Durchführung des Rennens.