In Bischofshofen regnet und schneit es weiterhin – doch der dritte Wettkampf der Vierschanzen-Tournee kann durch die Arbeit der zahlreichen Helfer über die Bühne gehen.



BISCHOFSHOFEN. Das Wetter machte dem Springen in Innsbruck einen Strich durch die Rechnung. Auch in Bischofshofen sah es über weite Strecken nach einem Wetter-bedingt schwierigen Wettkampf aus. Doch 50 Springer trotzten dem Schnee-Regen beim Ersatzspringen in Bischofshofen und gingen auf Weitenjagd.

Acht Österreicher im zweiten Durchgang



Im Österreicher-Duell musste sich Manuel Fettner gegen den Pongauer Stefan Kraft behaupten. Mit seinem Sprung auf 137 Meter ließ er dem einstigen Sieger der Vierschanzen-Tournee keine Chance und geht als Sieger im Duell hervor. Die Lucky-Loser Wertung rettete den Pongauer aber in den zweiten Durchgang.

Für Clemens Eichner reichte ein Satz auf 129 Meter im Duell gegen den Finnen Niko Kytosaho, um in den zweiten Durchgang aufzusteigen.

Jan Hörl souverän



Der Goldegger Stefan Rainer konnte sich im Duell gegen Junshiro Kobayashi nicht durchsetzen. Ulrich Wohlgenannt qualifizierte sich mit seinem Sprung auf 131,5 Meter gegen den Form-suchenden Piotr Zyla für den zweiten Durchgang. Im zweiten Österreicher-Duell setzte sich Daniel Huber gegen Daniel Tschofenig durch. Im nächsten Aufeinandertreffen zweier Österreicher qualifizierte sich Philipp Aschenwald – Thomas Lackner hatte das Nachsehen und war im zweiten Durchgang nicht mit dabei.

Der Bischofshofener Jan Hörl zeigte sich jüngst in Top-Form und setzte sich souverän gegen den Slowenen Timi Zajc durch.

Hayböck gibt Comeback



Als letzter Österreicher ging Stefan Hayböck an den Start. Der Oberösterreicher blieb nach einer langen Verletzungspause hinter seinem norwegischen Duell-Gegner Marius Lindvik konnte sich aber mit einem Sprung auf 133 Meter durch die Lucky-Loser Wertung für den zweiten Abschnitt qualifizieren.

Platz eins im ersten Durchgang sicherte sich Marius Lindvik vor dem Tournee-Führenden Ryoyu Kobayashi. Jan Hörl belegte als bester Österreicher Platz fünf.

