Heißer Kampf in Bischofshofen: Fünf Feuerwehrteams aus Salzburg sind bei Red Bull 400 am Start.

BISCHOFSHOFEN (aho). Beim jährlichen Sprint auf die Paul-Außerleitner-Schanze in Bischofshofen im Rahmen des Events "Red Bull 400" hat sich auch eine Sonderwertung besonders bewährt: die Firefighter-Staffel. Am 3. Oktober geht es nämlich bei Red Bull 400 in Bischofshofen wieder auf die Finalschanze der Vierschanzentournee – in Laufschuhen von unten nach oben.

In Feuerwehrmontur hinauf

Beim zehnjährigen Österreich-Jubiläum werden sich wieder Hobby- und Spitzensportler über den steilen Aufsprunghang, den Vorbau, den Schanzentisch und die Anlaufspur hinauf quälen. Im steilsten Teil erreicht die Strecke eine Steigung von bis zu 75 Prozent. Neben den Einzel-Disziplinen für Männer und Frauen sowie den Staffelwertungen haben sich auch wieder 40 Feuerwehr-Teams aus sieben Bundesländern und aus Deutschand für die Firefighter-Staffel angemeldet. Der Kampf der Feuerwehrstaffeln ist mittlerweile legendär und es hat beinahe Kultstatus, wenn sich die Florianis in Viererteams und in Feuerwehrmontur auf die Skisprungschanze hinaufkämpfen. Als Lokalmatador lässt sich die Feuerwehr Bischofshofen dieses Event natürlich nicht entgehen und tritt heuer mit zwei Teams an. Mit dabei sind auch drei reine Frauenfeuerwehrteams.

Verkleinerte Ausgabe wegen Covid



Die bundesweiten Covidvorgaben verlangen heuer eine verkleinerte Ausgabe mit insgesamt 800 Startern. Zudem wird es keine Gastronomie und keine Side-Events geben.