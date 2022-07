In Radstadt wurde gejubelt, gefeiert und gesportelt. Beim jährlichen Fußballtunier der Musik-Mittelschule Radstadt treffen die Schülerteams aufeinander und sorgen für ein spannendes Miteinander.

RADSTADT. Am Freitag, 1. Juli, veranstaltete die Musik-Mittelschule in Radstadt das Finale des traditionellen Hallenfußballturniers der Schüler und Schülerinnen unter der Leitung von Robert Nothdurfter. Die fußballbegeisterten Musik-Mittelschüler/innen sowie das Kollegium verfolgten mit Euphorie die äußerst motivierten Klassenteams in der Endrunde. Schlussendlich setzte sich das Team der 4D-Klasse gegenüber dem Team der 1B-Klasse durch, als Schiedsrichter fungierte Thomas Igler. Das tolle Publikum gratulierte dem erfolgreichen Team der 4D Klassen sowie dem Torschützenkönig Jakob Salchegger mit tosendem Applaus!