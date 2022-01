Wegen der Infektionslage in Flachau wird der Damen Nachtslalom abgesagt. Der gesamte Ort steckte bereits mitten in den Vorbereitungen, aber man wolle auf keinen Fall jemanden gefährden, heißt es aus der Gemeinde. In Flachau werden derzeit 267 Infizierte Personen gezählt, mehr als in allen anderen Pongauer Gemeinden.

FLACHAU. Am 11. Jänner wären auf der Hermann-Maier-Rennstrecke in Flachau Weltcuppunkte für die Damen vergeben worden, aber das Corona-Infektionsgeschehen lässt dies nicht zu. „Wir haben uns in Abstimmung mit dem Bürgermeister und natürlich mit dem Österreichischen Skiverband angesichts der angespannten Infektionslage in Flachau entschlossen, den Nachtslalom nicht durchzuführen. Eine Durchführung wäre aus meiner Sicht angesichts der angespannten Corona-Infektionslage nicht vertretbar und das falsche Signal“, so Landeshauptmann Wilfried Haslauer.

7-Tage-Inzidenz von über 2.000



Die 7-Tage-Inzidenz im Pongau liegt mittlerweile über 2.000 (2.177,1). In Flachau werden derzeit 267 Infizierte Personen gezählt (lt. Dashboard 06. Jänner, 6.30 Uhr). Das sind mehr Infizierte als in allen anderen Pongauer Gemeinden.

Landeshauptmann Wilfried Haslauer

„Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht und die Grundlagen dafür mit Experten intensiv geprüft. Angesichts der dramatischen Infektions-Lage in Flachau blieb uns aber nichts anderes übrig. Die Gesundheit der Einheimischen, der Gäste und des gesamten Weltcuptrosses geht vor.“

Landeshauptmann Wilfried Haslauer

Bürgermeister Thomas Oberreiter (Flachau).

Oberreiter: „Wollen niemanden gefährden“



Flachaus Bürgermeister Thomas Oberreiter steht ebenfalls hinter der Entscheidung. „Leider haben wir sehr viele Corona-Infektionen und eine derzeit sehr hohe Inzidenz. Zwar sind die Verläufe meist sehr mild und werden durch die umfangreiche Testinfrastruktur im Ort entdeckt, aber wir möchten auf keinen Fall irgendjemanden gefährden, denn die Gesundheit ist das wichtigste. Wir freuen uns jetzt schon auf ein tolles Rennen 2023“, so Oberreiter.