Pongauer Skinachwuchs fuhr Bezirkscup und Salzachtaler Kindercup

Hier findest du die Ergebnisse des Pongauer Bezirkscups und des Salzachtaler Kindercups.

PONGAU. Am Wochenende fuhr der Pongauer Skinachwuchs zwei Bewerbe. Die Schüler starteten beim Bezirkscup-Slalom, für die Kinder gab es ein Cross-Rennen in Werfenweng.

Salzburger Uniqa Schüler Bezirkscup Pongau



Das vierte Rennen der Bezirkscup-Serie wurde am 29. Jänner 2022 in Wagrain (Flying Mozart / Widmoos) als Slalom ausgetragen. Die Ergebnisse nach Klassen:

Schüler 13 weiblich:

1. Ella Rohrmoser

2. Victoria Holleis

3. Leni Eschbacher

Schüler 14 weiblich:

1. Vanessa Neumayr

2. Gloria Goldner

3. Marie Neudegger

Schüler 15/16 weiblich:

1. Julia Pechhacker

2. Michaela Rettenwender

3. Chiara Schörhofer

Schüler 13 männlich:

1. Johannes Schlick

2. Benjamin Schörghofer

3. Paul Saller Kraft

Schüler 14 männlich:

1. Nick Maier

2. Philipp Strobl

3. Florian Schlacher

Schüler 15/16:

1. Lukas Schilchegger

2. Leon Hafner

3. Felix Schörghofer

Salzachtaler Raiffeisen Kindercup



In Werfenweng fanden am 29. Jänner 2022 am Ladenberg die Cross- bzw. Minicross-Bewerbe des Salzachtaler Kindercups mit 68 Teilnehmern statt. Die Ergebnisse nach Klassen:

Kinder U8 weiblich

1. Laura Gappmaier

2. Stefanie Ortner

3. Anna Pichler

Kinder U8 männlich

1. Nico Buchacher

2. Emil Obermoser

3. Josef Unterkofler

Kinder U9 weiblich

1. Sonja Schreyer

2. Mia Pondorfer

3. Sophia Unterkofler

Kinder U9 männlich

1. Lukas Holzer

2. Mateo Gruber

3. David Rettensteiner

Kinder U10 weiblich

1. Johanna Windhofer

2. Lara Stefan

Kinder U10 männlich

1. Thomas Ortner

2. Johann Höllwart

3. Christoph Moser

Kinder U11 weiblich

1. Lara Sophie Buchacher

2. Marlene Pichler

3. Laura Prommegger

Kinder U11 männlich

1. Andreas Hettegger

2. Tristan Sichler

3. Simon Lainer

Kinder U12 weiblich

1. Lea Unger (Tagesbestzeit)

2. Jelena Gschwandtl

3. Elisabeth Steiner

Kinder U12 männlich

1. Christian Junghuber

2. Thomas Wallner

3. Laurenz Stockinger

