Am vergangenen Sonntag (6. September 2020) schaffte es das junge Team der Faustballerinnen der Union Raiffeisen St. Veit mit einen Sieg gegen Grieskirchen ins Bundesligafinale.



GRIESKIRCHEN. Bei ihrem Auswärtsspiel in Grieskirchen erreichten die Faustmädels aus St. Veit ihr erklärtes Saisonziel: Den Einzug ins Bundesliga Finale. Die Ausgangssituation für dieses Spiel war klar. Nur mit einem Sieg konnte das Saisonziel Finale erreicht werden. Das junge Team rund um Kapitänin Eva Söllhammer konnte die Erwartungen erfüllen. Ohne das volle Leistungspotential abrufen zu müssen war man den Gegnerinnen aus Grieskirchen in allen Dingen überlegen. Ein glatter 4:0 Sieg bedeutet nun den endgültigen Einzug ins Finale.

Hoffnung auf Heimfinale



"Besonders stolz macht mich unser großer Kader. Die Jungen integrieren sich ausgezeichnet im Team. Unsere Zuspielerin Schwarzenberger Anna-Lena ist nach ihrer Verletzung wieder zurück. Jetzt hoffen wir auf Losglück um das Finale Anfang Oktober zu Hause im Faustballstadion St.Veit vor vielen Zuschauern spielen zu können", sagt ein zufriedener Sektionsleiter Gappmaier Andreas.