Das große Los hatte der TSV St.Johann gezogen und gastierten beim Rekordmeister Rapid in Hütteldorf.

Einmal im Allianz Stadion von Rapid spielen, dieser Traum ging für die Kicker des TSV St. Johann am Sonntag in Erfüllung. Der Regionalligist durfte sich im Rahmen der ersten Runde im ÖFB-Cup mit den Grün-Weißen messen. Die Akteure ausm Pongau lieferten eine sehr beherzte Leistung ab und fanden zwei ausgezeichnete Torchancen vor. Leider blieb den Salzburgern der, durchaus nicht unverdiente Ehrentreffer, verwehrt.

Rapid-Trainer Dietmar Kühbauer setzte auf die gleiche Startformation wie zuletzt in Kroatien

und am Ende stand eine 0:5-Niederlage, dennoch können die Pongauer stolz auf ihre Leistung sein und sicherlich auch auf ein besonderes Karriere-Highlight zurückblicken

