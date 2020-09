Die Herren 35 des Tennisclub St. Johann besiegten beim Auswärtsspiel in Klagenfurt die Hausherren mit 6-1. Diese Woche treten sie in Wien zum Auswärtsspiel an.

KLAGENFURT. Mit 6-1 fegten die Pongauer Herren 35 des Tennisclub St. Johann die Klagenfurter von ihrem eigenen Platz. Mit Jaroslav Pospisil als Nummer eins ging man in den Vergleich, er gewann sein Einzel ebenso in zwei Sätzen, wie Christoph Illmer (2), Peter Scharler (3), Patrick Wölfler (4) und Christian Mortsch (5), damit stand es bereits 5-0, sodass die Doppel nicht mehr gespielt wurden und jedes Team einen Doppelpunkt für sich zählen durfte.

Nächster Gegner wartet in Wien



Auch das nächste Spiel findet auswärts statt, und zwar in Wien bei Colony/Tennis Point. Die Wiener, die ihr erstes Match ebenfalls mit 6-1 beendeten, sind wohl nicht zu unterschätzen und spielen unter anderem mit Florian Feigl, Christian Magg, Max Raditschnigg, Patrick Schmölzer, Werner Eschauer. Die zweite Runde steht am kommenden Samstag, 5. September 2020, auf dem Programm. Die dritte Runde am 12. September wird wieder zum Heimspiel, der Gegner ist in diesem Fall der ASKÖ Auhof Linz.

Finals in St. Johann



Die Play Offs finden am 19. September statt, das Finale folgt am nächsten Tag, den 20. September. Beide Spiele werden in St. Johann ausgetragen, dafür planen die St. Johanner ein großes Tennisfest mit Festzelt und einer Tribüne für 200 Zuschauer nach Corona-Regeln. Im Kader der Pongauer stehen bekannte Namen wie Jürgen Melzer, Jaroslav Pospisil, Christopher Kas, Julian Knowle und Alexander Peya. Mindestens zwei dieser Tennisgrößen mit vielen Daviscup-Einsätzen und Grand-Slam-Siegen sollen dann anscheinend auch zum Einsatz kommen.