Der TSV St. Johann misst sich am 12. Juli mit der Nationalmannschaft aus Katar. Die Lottermoser-Elf fordert die WM-Veranstalter um 18 Uhr in der St. Johanner Alpenarena.



ST. JOHANN. Vor Kurzem krönte sich der TSV St. Johann zum besten Amateur-Klub Salzburgs. Nun folgt schon das nächste Highlight für den Vereins aus der Pongauer Bezirkshauptstadt. Am 12. Juli reist die Nationalmannschaft Katar, die sich für ein Trainingslager in Leogang aufhält, nach St. Johann und fordert die Lottermoser-Elf. Der Anpfiff ertönt um 18 Uhr in der St. Johanner Alpenarena.

Im Vorfeld misst sich die St. Johanner Truppe am 1. Juli um 19 Uhr in der Bezirkshauptstadt gegen den FC Kufstein und 2. Juli um 10.30 Uhr in Pfarrwerfen gegen den SC Ikarus Pfarrwerfen.

