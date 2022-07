Der Verein Alpin Team plant am 24. September ein Trailrun-Event in Werfenweng. Der Erlös der Veranstaltung kommt Not-leidenden Familien in der Region zu Gute. Schon der Streckenverlauf der kürzeren K23 Route hat es in sich. Mehr dazu erfährst du im Bericht.



WERFENWENG. "Wenn der Bewerb ausverkauft ist, hoffen wir 20.000 Euro für Not-leidende Familien in der Region spenden zu können", erklärt Teresa Keser-Clee von Alpin Team Austria. Am 24. September lädt der 80 Mitglieder starke Verein zum "Alpin Team Trailrun" in Werfenweng. Der gesamte Erlös der Veranstaltung sollte finanziell strauchelnde Familien in der Umgebung unterstützen: "Der Großteil aber geht an ein Kind aus dem Pongau, das eine lange Leidensgeschichte durchstehen musste", hebt Keser-Clee hervor.

Großer Andrang erwartet



Obwohl der Lauf zum ersten Mal stattfindet, stecken sich die Veranstalter hohe Ziele. Mit einem Limit von 100 Starter beim kürzeren K23 Bewerb, der über 23 Kilometer und 1.523 Höhenmeter führt und einem Maximum von 200 Läufern auf der 50 Kilometer langen und 3.654 Höhenmeter ansteigenden K50 Strecke wartet auf die acht freiwilligen Planer des Events eine Mammutaufgabe. "Erste Anmeldungen sind bereits eingegangen und wir freuen uns auch eine wahre Größe der Szene beim Bewerb willkommen heißen zu dürfen: Esther Fellhofer geht beim K50 Bewerb an den Start", freut sich Keser-Clee, die selbst leidenschaftlich Höhenmeter sammelt.

Die kürzere K23 Stecke führt von der Talstation des Ikarus Lifts in Werfenweng durch das Ortszentrum über die Hacklhütte und die Mayrhofalm auf die Bischlinghöhe und über die Bischlingalm zur Auszeit-Alm über wieder in retour in die Zaglau.

Die 50 Kilometer lange K50 Strecke wartet mit insgesamt 3.654 Höhenmeter auf die Starter. Diese führt vom Ikarus Lift in Werfenweng über die Werfnerhütte zur Hacklhütte, auf die Koreinhöhe inkl. Frommerkogel und über die Auszeit-Alm zurück in die Zaglau.

Fest für jedermann



Während auf den sportlichen Leistungen am 24. September das Hauptaugenmerk liegt, kommt aber auch das Rahmenprogramm beim Alpin Team Trailrun nicht zu kurz. "Wir freuen uns über jeden einzelnen Zuschauer. Am Parkplatz vor der Ikarus Bergbahn im Werfenwenger Ortsteil Zaglau werden wir mit Foodtrucks und Getränke-Ausschank nicht nur für das leibliche Wohl sorgen. Neben einem DJ und der Moderation des Bewerbes zeigt ein großer Bildschirm Live-Infos von der Strecke. Außerdem können die Zuschauer mit der Bergbahn direkt auf die Bischlinghöhe fahren und den dort Startern des K23 Laufes, der an der Bergstation vorbeiführt, zujubeln. Der Erlös vom Fest kommt ebenfalls den Not-leidenden Familien zu Gute", erklärt Keser-Clee weiter. Danach soll es zur Siegerehrung After-Race-Party zum Cool Mountain im Gemeinde-Zentrum gehen.

Faszination Trailrun



Noch bleiben etwas weniger als 100 Tage bis zum Trailrun in Werfenweng. Die Sportler kenn natürlich die Ansprüche der Disziplin. "Neben Ausdauer und Muskelkraft spielt beim Trailrunning auch die mentale Stärke eine große Rolle. Im Kopf müssen immer wieder Grenzen überschritten werden und mehr geleistet werden, als man eigentlich glaubt, leisten zu können. Viele Trailrunner sagen deshalb, nach einem Lauf ist man nie die selbe Person als am Start", sagt Teresa Keser-Clee abschließend.

