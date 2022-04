Beim Frühjahrstreffen der Gewerkschaft Bau-Holz in Bischofshofen zogen knapp 70 Funktionäre ein positive Bilanz – trotz der Schwierigkeiten von Corona. Othmar Danninger, Landesvorsitzender der Gewerkschaft forderte aber die Regierung auf, "endlich etwas gegen den Strompreis-Anstieg und die angespannte Mietsituation in Salzburg zu unternehmen".



BISCHOFSHOFEN. Die Gewerkschaft Bau-Holz (GBH) traf sich vor Kurzem im Bischofshofener Österreicher Haus zum traditionellen Frühjahrstreffen. Knapp 70 Betriebsräte folgten der Einladung und nutzten die Gelegenheit, um mit dem Bundesvorsitzenden Josef "Beppo" Muchitsch zu plaudern.

„Die Corona-Pandemie hat uns alle herausgefordert und unseren Alltag auf den Kopf gestellt. Aber trotz allen Umständen konnten wir wichtige Ziele erreichen. Und es ist vor allem die Kolleginnen und Kollegen in der Baubranche zu verdanken, dass wir wirtschaftlich gut davongekommen sind. Die Baubranche war immer schon der Motor in wirtschaftlich schwierigen Zeiten“, bilanziert Muchitsch.

Kurt Neckermann und Josef „Beppo“ Muchitsch ziehen trotz Corona ein positive Bilanz.

Foto: GBH Salzburg

hochgeladen von Peter Weiss

Erfolge für Arbeitnehmer



2021 ist es der Gewerkschaft Bau-Holz gelungen einen neuen Kollektiv-Vertrag für zwei Jahre auszuhandeln: Ein Mindestlohn von 1.700 Euro in allen Branchen der Bau- und Holzwirtschaft und einen aus seiner Sicht besonderen sozialpolitischen Erfolg konnte die GBH für all jene erreichen, die mit Ende 50 krankheitsbedingt aus dem Beruf ausscheiden aber keinen Anspruch auf eine Schwerarbeiterpension haben. Denn sie erhalten jetzt eine Überbrückungsabgeltung von bis zu 22.000 Euro aus der Bauarbeiter Urlaubs- und Abfertigungskasse (BUAK).



„Die Funktionäre haben es geschafft, dass wir im letzten Jahr trotz allen Kontaktbeschränkungen 700 Neubeitritte in der Gewerkschaft verzeichnen konnten. Und wenn wir mehr Mitglieder haben, dann können wir auch bessere Erfolge erzielen“, resümiert Kurt Neckermann, GBH-Landesgeschäftsführer.

Unsichere Zeiten



„Die aktuellen Entwicklungen sind mit Sorge zu betrachten. Der schreckliche Krieg in der Ukraine führt leider auch zu einer Rohstoffknappheit und Lieferkettenknappheit, die auch für unsere Branchen eine Herausforderung ist. Hinzu kommt die massive Teuerungswelle, die für alle Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen bitter ist. Da muss die Regierung endlich handeln", unterstreicht Muchitsch.

Othmar Danninger forderte die Salzburger Landesregierung zum Handeln auf.

Foto: GBH Salzburg

hochgeladen von Peter Weiss

"Landespolitik muss handeln"



GBH-Landesvorsitzender Othmar Danninger forderte auch die Landesregierung zum Handeln auf: „Die Wohnpreise explodieren. Salzburg liegt dabei im Spitzenfeld und die Landesregierung schafft es nicht mal ihre viel zu geringen Ziele zu erreichen, wenn es um die Errichtung von geförderten Wohnungen geht. Das dafür vorgesehene Budget, das aus den Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträgen stammt, fließt stattdessen ins eigene Budget, wenn es nicht für den Wohnbau verwendet wird, nur um andere Löcher damit zu stopfen. Dann erhalten die Menschen auch noch ein Schreiben der Salzburg AG, dass sich die Strompreise um bis zu 60 Prozent erhöhen, während die Gewinne als Dividenden ins Budget fließen und in die Manager-Boni, die man ja trotzdem auszahlt. Die Landesregierung muss jetzt endlich was für die Menschen in diesem Land machen."

