WERFEN (ama). Die Eigentümer des Pongauer Walzenherstellers – die Rudolf Weinberger Holding – hat das Unternehmen Valji in Store bei Marburg gekauft. Neben der kontinuierlichen Entwicklung des Werks am heimischen Standort in Tenneck soll durch die Akquisition des slowenischen Werkes die Position der Unternehmensgruppe in der Nische der Walzwerkswalzen für die Stahlindustrie abgesichert und ausgebaut werden. “Valji passt perfekt in unser Portfolio, die Übernahme stärkt unsere Position am globalen Markt”, freut sich Rudolf Weinberger.

Zahlen sprechen für sich

“Valji ist ein ehemaliges Familienunternehmen, das in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten ist. Zuletzt stand es im mehrheitlichen Eigentum eines Laibacher Finanzinvestors. Mit unserem Einstieg wollen wir eine langfristig erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens sicherstellen. Wie bei jeder Akquisition gilt es, Synergien zwischen den beiden Unternehmen auszuloten und umzusetzen”, erklärt Georg Hemetsberger, CEO im Eisenwerk Sulzau-Werfen und in der Rudolf Weinberger Holding. Die slowenische Firma Valji beschäftigt rund 200 Mitarbeiter. Bei einer Produktionsleistung von rund 800 Walzen pro Jahr wurde zuletzt ein Umsatz von knapp 25 Mio. Euro erzielt. Das Eisenwerk Sulzau-Werfen produziert zum Vergleich rund 2.200 Walzen pro Jahr und erzielte im Vorjahr rund 80 Mio. Euro Umsatz.

Getrennte Marktauftritte

Valji ist mit seinen Produkten und Leistungen insbesondere in Russland und der Türkei gut positioniert. “Wir werden zunächst mit zwei unterschiedlich positionierten Unternehmen und Marken agieren, der jeweils eigenständige Marktauftritt bleibt gewahrt”, betont Rudolf Weinberger. Hinsichtlich der allgemeinen Marktsituation zeigt man sich im Eisenwerk vorsichtig positiv gestimmt. “Gerade mit Blick auf andere Unternehmen in unserer Branche, müssen wir mit der bisherigen Entwicklung im Corona-Jahr 2020 zufrieden sein”, betont Hemetsberger. “Wir hatten bzw. haben, wie so viele Unternehmen, Rückgänge zu verkraften, bisher allerdings in einem insgesamt gut beherrschbaren Ausmaß", fährt er fort, allerdings könne es im Herbst auch zur Kurzarbeit kommen. Entscheidend würden die kommenden Wochen sein. Einen Ausblick Richtung 2021 möchte er noch nicht geben.