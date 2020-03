Wir sind ein Familienunternehmen und leben Handwerk mit Erfahrung und Innovation. Unser Angebot umfasst Gebäudetechnik, Sicherheit, Beleuchtung, Photovoltaik, Energieberatung, Service und Wartung.



ST. JOHANN. Wir beschäftigen rund 50 Mitarbeiter. Unsere Referenzen reichen von der Errichtung von Bergbahnen wie der Jennerbahn in Berchtesgaden, Erneuerung von denkmalgeschützten Gebäuden wie dem Goldenen Hirschen in Salzburg, bis hin zur Errichtung von Wohn- und Geschäftsbauten oder der Kundenbetreuung in den Bereichen Reparaturen, Photovoltaik, Sicherheit oder Energie sparen.

Ausbildung und Service



Wir bieten nicht nur unseren Kunden beste Elektrotechnik aus einer Hand von der Planung bis zur Fertigstellung durch unser Elektro Schartner Team, sondern auch unseren Mitarbeitern ein sicheres, spannendes Arbeitsfeld mit besten Arbeitsbedingungen. Unsere Lehrlinge profitieren dadurch von einer umfassenden Ausbildung in allen Bereichen der Elektrotechnik bei Elektro Schartner.

Aktuelle Stellen bei Elektro Schartner.