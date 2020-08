Im Flachauer Gutshof setzen die Gastronomen dank neuem Konzept auch in Coronazeiten auf Livemusik für ihre Gäste.

FLACHAU (aho). Mit einem neuen Konzept gibt der Flachauer Gutshof ein Lebenszeichen von sich und will auch in der Coronazeit Live-Musik für seine Gäste ermöglichen. Nach der langen Unterbrechung gibt es in den nächsten fünf Wochen eine neu konzipierte Konzert-Reihe bei freiem Eintritt.

Band stellte Programm um

"Ab jetzt haben unsere Gäste wieder die Möglichkeit, im Flachauer Gutshof einen Abend bei Konzertatmosphäre zu genießen", freut sich Senior-Chef Wilfried Hartl. Für die spezielle Konzertreihe hat sich die bekannte Party-Band "Die Fetzentaler" rund um Bandleader Bernhard Hamerlik neu ausgerichtet. Auch für ihn und seine Musiker war die Corona-Zeit denkbar schwierig und so entstand im musikalischen Home-Office und im eigenen Studio ein neues Konzept mit konzertantem Programm. "In den nächsten Wochen stehen verschiedene Themenabende bei uns an und die Musiker haben dafür spezielle Arrangements ausgearbeitet. Zum Auftakt sorgen berührende Musicals und Oldies für einen Hauch von Broadway-Atmosphäre, Musik aus der Heimat gibt es beim bayerisch-österreichischen Abend und zum Abschluss bringen Swing, Jazz und Blues neue Klänge in den Gutshof", freut sich Hartl.

"Die Fetzentaler" haben sich im musikalischen Home-Office neu ausgerichtet und warten mit konzertantem Programm auf.

Programm ist rechtlich abgesichert

Möglich macht dies die aktuelle Lage rund um Corona: "Wir haben die Zusicherung, Konzerte mit maximal 200 Besuchern in den nächsten fünf Wochen durchführen zu können, sofern sich die Corona-Situation nicht kurzfristig drastisch zuspitzt. Dieses vorübergehende Konzept ist auch rechtlich abgesichert", verrät Wilfried Hartl. Für die Konzerte an den kommenden fünf Wochenenden sind aufgrund der beschränkten Teilnehmerzahl Reservierungen unbedingt erforderlich.

Hartl: "Mit Situation leben lernen"

Mit dem Programm denken die Gastronomen aber alles andere als wirtschaftlich, wie Sohn Manuel Hartl erklärt: "Geschäft ist es für uns keines. Schaut man auf den Umsatz, dann dürften wir solche Konzerte nicht veranstalten. Das Wirtschaftlichste wäre zuzusperren. Aber wir wollen nicht einfach zuschauen, wie nichts mehr passiert, sondern wir müssen Wege finden, mit dieser Situation zu leben. Deshalb wollen wir unseren vielen Gästen auch in schwierigen Zeiten musikalische Unterhaltung anbieten, wenn auch in anderer Form als gewohnt." Trotz Optimismus wagen die Hartls noch keine Prognose für den Winter: "Wie es bei uns musikalisch weitergeht, hängt von der jeweiligen Situation ab. Wenn es rechtlich möglich ist, denken wir aber auch daran, die Konzertreihe fortzusetzen."

Termine der Konzertreihe

4./5. September: Magic of Musicals & Oldies

11./12. September: Around the World (Hits aus aller Welt)

19. und 25./26. September: bayrisch-österreichischer Abend

2./3. Oktober: Jazz, Swing & Blues

