Der Radstädter Fotograf Lorenz Masser wurde beim "Landespreis der Berufsfotografen Salzburg 2020" zum Sieger in der Kategorie Industrie gekürt.



RADSTADT. Als große Leistungsschau der Salzburger Berufsfotografen bezeichnet Innungsmeister Franz Neumayr den Landespreis der vor kurzem vergeben wurde. "Die Palette der Fotografien reicht von Portrait über Architektur und Produkt bis hin zu Familie und Food. Besonders freut es mich, dass heuer auch der Nachwuchs wieder sein besonderes Können unter Beweis gestellt hat“, betont Franz Neumayr. Lorenz Masser wurde dabei in drei Kategorien ausgezeichnet und das teilweise auch mehrfach.

Mit Windmessung zum Sieg



Besondere Freude herrscht bei dem Fotografen über seinen ersten Platz in der Kategorie Industrie. "Die Siegerbilder entstanden bei der Fertigung eines Windmastes der Firma Gruber-Hofer Metalltechnik aus Altenmarkt", schreibt Masser in seinem Blog. Der Windmast ist seit einiger Zeit im Windsfeld über dem Tauerntunnel angebracht. In naher Zukunft soll es dazu auch eine Dokumentation mit Videoaufnahmen geben. "Ich freue mich dass ich dieses spannende Projekt begleiten durfte und danke meinen Kunden für das Vertrauen", schreibt Masser weiter. Weiters wurde Masser in den Kategorien Architektur und Produkte ausgezeichnet.

