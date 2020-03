Im Vorfeld der Wirtschaftskammerwahl hörte sich LAbg. Liesl Weitgasser (Neos) die Probleme der Unternehmer im Pongau an.

PONGAU (aho). Die Sorgen und Nöte der Pongauer Unternehmer hörte sich Altenmarkts LAbg. Liesl Weitgasser (Neos) im Vorfeld der Wirtschaftskammerwahlen von 2. bis 5. März an. So besuchte sie gemeinsam mit Neos-Klubdirektor Jonas von Einem u. a. die Firma Atomic in Altenmarkt.

Kammer-Wahl zu kompliziert

"Uns ist es sehr wichtig, dass die Wahlberechtigten Gebrauch von ihrem Wahlrecht machen", sagt Weitgasser. "Es wird viel gemeckert. Viele zahlen einfach ihre Beiträge zur Zwangsmitgliedschaft, wollen sonst aber oft nichts damit zu tun haben. Es wird nicht das erfüllt, was man sich von einer Vertretung erwartet, gerade im Hinblick auf die langen Wartezeiten bleiben viele Wünsche offen", geben Weitgasser und von Einem zu bedenken. Dabei werden die Themen sehr konkret bemängelt: Zum Beispiel sei es zu kompliziert, sowohl aktives als auch passives Wahlrecht in Anspruch zu nehmen. "Wir müssen mehr Transparenz und Kontrolle rein bringen. Die Unternehmer haben meist keine Ahnung, was mit ihrem Geld passiert, und sie erfahren es auch auf Anfrage kaum."

Ziel: Fachgruppen reduzieren

Die Sorgen seien bei vielen Betrieben dieselben und auch schon altbekannt, etwa der Fachkräftemangel oder bürokratische Hürden. Trotz zahlreicher positiver Initiativen, den Stellenwert des Lehrberufes anzuheben, kritisiert Weitgasser, dass der Ruf von Tourismus- und Gastronomie-Berufen immer noch zu schlecht sei. "Die vielgetätigte Aussage 'Ihr müsst's mehr zahlen' ist einfach falsch. Stattdessen müssen die positiven Aspekte dieser Arbeit vielmehr nach außen getragen werden." Zum Bürokratie-Abbau schlagen Weitgasser und von Einem Zusammenlegungen vor: "Die Fachgruppen gehören adaptiert bzw. gekürzt, viele davon ergeben in der heutigen Zeit gar keinen Sinn mehr." Zudem müsse die Zeit für eine Gewerbeanmeldung drastisch reduziert werden: "Eine Unternehmensgründung dauert in Estland im Schnitt zwei Tage, in Österreich sind es 21 Tage. Die Digitalisierung schreitet bei uns viel zu langsam voran, obwohl man Vorreiter sein könnte."