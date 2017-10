2 x 2 Karten für "HORMONGESTEUERT" mit Isabella Woldrich gewinnen!

AT

, Bad Hofgastein AT

Kursaal , Bad Hofgastein AT

Warum gibt es jede Menge Tupperpartys, aber keine Werkzeugpartys?



Warum geben Männer an der Ampel im Leerlauf Gas und fühlen sich dabei unwiderstehlich?



Und überhaupt: Was hat es mit lautem Siegesgebrüll, Prosecco und Handtaschen auf sich?



Den aufregendsten Unterschieden zwischen Mann und Frau geht Isabella Woldrich in ihrem brandneuen Programm „Hormongesteuert“ mit jeder Menge Witz und Esprit auf den Grund.

Sie gibt die verblüffendsten Antworten auf die größten zwischenmenschlichen Mysterien, nimmt zielgenau aufs Korn, trifft den Nerv und ermutigt humorvoll zum „Selbstsein“.



Jetzt mitspielen und 2 x 2 Karten gewinnen!