31. Paul Hofhaimer Tage Radstadt

RADSTADT. Im Rahmen der 31. Paul Hofhaimer Tage in Radstadt in der k-tec Halle um 19:00 Uhr wird der Musiker, Autor und Kabarettist Fritz Messner die Eröffnungsrede halten und anschließend mit seinem Bruder Mathias Messner und einem Ensemble der Philharmonie Salzburg unter dem Motto "da zimmamann & i" einige Songs des mehr oder weniger regierenden Literaturnobelpreisträgers Bob Dylan vortragen.



Es ist die einzigartige Begeisterung und Hingabe der Musiker, die die Konzerte der Philharmonie Salzburg zu etwas Besonderem werden lassen. Mit erfrischend neuen, vom Staub der Jahrhunderte befreiten Interpretationen klassischer Meisterwerke spielt sich das Orchester seit mehr als einem Jahrzehnt in die Herzen der Zuhörer.