Abendmusik in St. Cyriak - Pfarrwerfener Mariensingen

Pfarrwerfen: Pfarrkirche |

Ein traditionelles Mariensingen mit dem Kirchenchor Pfarrwerfen, den Barbarazweigerln u.a.



Die Konzertreihe „Abendmusik in St. Cyriak“ fand im Jahr 2016 zwölf Mal jeweils am 1. Sonntag im Monat in der Pfarrkirche Pfarrwerfen statt. Aufgrund des guten Besuches und der positiven Rückmeldungen möchten wir diese auch im nächsten Jahr fortsetzen, allerdings mit vorläufig nur 5 Terminen. Die Abendmusik soll vor allem den in der Kirchenmusik tätigen Chören, Ensembles und Solisten im Pongau Raum geben. Dabei können auch einmal größere Werke oder Gemeinschaftsprojekte dargeboten werden. In Verbindung mit der Erhabenheit und Größe des Raumes und ausgewählten Texten ergeben sich in dieser Konzertstunde Möglichkeiten zur Vertiefung spiritueller Themen und zur Öffnung künstlerischer und geistiger Grenzen. Auch die anschließende Agape vor der Kirche hat sich bewährt und wird beibehalten. Das genaue Programm folgt noch.