Bildervortrag: Wüstentouren in Algerien

Franz-Mohshammer-Platz 2 , 5500 Bischofshofen AT

Pfarrzentrum Bischofshofen , Franz-Mohshammer-Platz 2 , 5500 Bischofshofen AT

Der Kulturverein Pongowe lädt zu "Wüstentouren in Algerien"

eine Multivision-Fotoschau von Horst Einödter



Kamel-Trekking mit den Tuareg durch das Hoggar-Massiv;

Besteigung des Tahat, mit 3.003 m höchster Berg Algeriens;

Sonnenuntergang > Sonnenaufgang am Assekrem (2.780m);

Jeep-Safari zu den Sanddünen des Erg Mehedjibat;

Beeindruckende Erlebnisse im Herz der algerischen Sahara.



Eintritt: 5,– / Mitglieder 4,–



Am 25. Oktober 2017 (19:30) im Pfarrzentrum Bischofshofen