Dem Zauber der Bäume auf der Spur

- Erlebnisorientierte Angebote und Praxisworkshop zum Thema Baum -

Tagesseminar am 18.10.2017, Beginn: 09.00 Uhr

mit Thomas Janschek im Hotel Völserhof in Bad Hofgastein



Bis heute wohnt den Bäumen ein gewisser Zauber inne, der unsere Sinne und

Phantasien berührt. Vor allem wegen ihrer symbolischen Ausdruckskraft spielten Bäume und

Sträucher einst eine bedeutende Rolle. Ob Dorflinden, Marienbäume oder Hausbäume – in vielen

Bräuchen, Legenden und Geschichten begegnen wir diesen alten Lebewesen.

Innerhalb des Seminars werden zahlreiche heimische Gehölzarten vorgestellt. Dabei werden zunächst die Artenerkennung und die botanische Bestimmung vertieft. Der zweite Teil widmet sich der vielfältigen Symbolik der Bäume und Sträucher in Mythen, Sagen, Geschichten und Bräuchen. Schließlich werden innerhalb einer „Baumwerkstatt“ praktische Inhalte vermittelt, wie man „Jung und Alt“ auch heute noch für Bäume begeistern kann.



Begrenzte Plätze!

Anmeldung bei Hotel Völserhof unter 06432/8288 oder info@voelserhof.com.

Preis pro Person: € 40,00