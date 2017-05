Fachvortrag "Gesundes Salzburg" 2017

AT

Altersbedingten Veränderungen positiv begegnen

Wenn es körperlich oder seelisch „zwickt und zwackt“ wird bewusst, dass Lebensfreude ein kostbares Elixier ist. Die richtige Mischung aus Beweglichkeit, Offenheit und Lebenssinn im Fühlen, Denken und Handeln. Prinzipiell ist die Freude am eigenen Leben haben, nicht altersgebunden. Doch mit zunehmenden Alter vermehren sich die Abschiede: von Bewegungsabläufen, Menschen und Gewohnheiten. Oft stellt sich dann die Frage: „Was macht das Leben lebenswert?“

Was das sein könnte und welche konkreten Angebote es gibt, darüber informieren die Expertinnen und Experten in den Vorträgen. Eintritt frei!