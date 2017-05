Fest der FF Schwarzach

Schwarzach im Pongau: Straßenmeisterei |

SCHWARZACH. Die Freiwillige Feuerwehr lässt es heuer beim Feuerwehrfest, an zwei Tagen, so richtig krachen. Der Freitag, 12. Mai startet ab 19:00 Uhr in der Straßenmeisterei mit der "Wild Wild West Night 2.0". Die "Road Chicks" mit Line Dance werden bis 22:00 Uhr für Stimmung sorgen. Für Stimmung sorgen außerdem Dj Matty Valentino, ein Bullriding Contest und die Coyote Girls. Der Samsta, 13. Mai startet um 17:00 Uhr mit der Fahrzeugweihe des RLFA-T 2000/100 beim Marktplatz in Schwarzach. Um 20:00 Uhr wird in der Straßenmeisterei mit der Gruppe Gastein für Stimmung gesort.