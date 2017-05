Feuerwehrfest und Soundfiesta

AT

, Pöllnstraße 16 , 5600 Sankt Johann im Pongau AT

Feuerwehr , Pöllnstraße 16 , 5600 Sankt Johann im Pongau AT

Sankt Johann im Pongau: Feuerwehr |

ST.JOHANN. Es wieder soweit. Wie jedes Jahr veranstaltet die Freiwillige Feurerwehr St.Johann das Feuerwehrfest. Neben der Feuerlöscherüberprüfung am 19.05 von 8:00-12:00 Uhr finden am Samstag, 20.05 im Feuerwehrhaus das legendäre Dämmmerschoppen statt. Für Unterhaltung sorgen ab 20:00 Uhr die Gruppe "Krainerschwung" sowie ab 21:00 Uhr Firehouse Soundfiesta. Beim Frühschoppen am 21.05 sorgt die Badhäusl-Musi für Stimmung. Für das leibliche Wohl sorgt die bewährte Mannschaft der Freiwilligen Feuerwehr St.Johann. Eintritt frei!