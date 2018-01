Flutlichtrodeln am Köpfl-Flitzer

Am Donnerstag den 25. und Samstag den 27. Jänner kann man am Köpfl-Flitzer, in Werfenweng, von 19:00 - 21:00 UHr Flutlichtrodeln