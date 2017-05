Frühlingsfest der Volksschule Pfarrwerfen

Pfarrwerfen: Volksschule |

Am Freitag, 12. Mai 2017 veranstaltet die Volksschule Pfarrwerfen ab 19 Uhr ein großes

Frühlingsfest im Gemeindefestsaal Pfarrwerfen. Neben Gedichten und musikalischen Beiträgen aus allen Klassen steht die Aufführung des Musicals „Freundschaft in der Savanne“ der 3. Klasse im Mittelpunkt des Abends. Auch der Kinderchor „Chornetto“ wirkt mit und gibt Kostproben von der erfolgreichen Teilnahmen am Bezirks- und Landesjugendsingen. Der Eintritt ist frei, freiwillige Spenden werden gerne entgegengenommen und für kulturelle Aktivitäten der VS Pfarrwerfen verwendet.