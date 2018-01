Filzmoos: Hammerwiese |

Von 20. bis 27. Jänner 2018 findet die Hanneshof Ballonwoche bei der Hammerwiese in Filzmoos statt. Täglich starten ab ca. 09.00 Uhr rund 45 Heißluftballons.

Die Ballonteams werden sich bei der 9. Ballonwoche wieder von ihrer besten Seite präsentieren. Neben Passagierfahrten stehen auch, spannende Bewerbsfahrten und ein besonderer Ballon in Form eines Feuerwehrautos auf dem Programm. Bei 3 Einzelbewerben und einem Nationen Cup zeigen die Fahrer was sie können. Die Siegerehrung findet am 25. Januar ab ca. 19:30 Uhr auf dem Filzmooser Dorfplatz statt. Für Stimmung ist natürlich gesorgt.